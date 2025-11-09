Afición del América ESTALLA contra jugador del equipo tras caer ante Toluca: “Es inservible”

El Club América tuvo el peor resultado frente a Toluca y fue derrotado por 2-0 , finalizando en el cuarto lugar de la tabla general del Apertura 2025. El equipo de André Jardine no funcionó en el Estadio Nemesio Diez y varios futbolistas mostraron un nivel relativamente bajo. Sin embargo, la afición no pudo perdonar el rendimiento de Alexis Gutiérrez, futbolista que no termina de explotar dentro de las Águilas.

“5 millones le pagaron al azul por un jugador inservible”, fue lo que publicó el usuario de X y seguidor del América, @_AndreCA7, junto a una imagen de Gutiérrez. El posteo superó las 60 mil visualizaciones y generó más de 2 mil reacciones en las redes sociales. En su mayoría, el resto de aficionados azulcremas coinciden con la postura del creador de la publicación. Por otro lado, América ya conoce a su rival de los cuartos de final del Apertura 2025 .

Mexsport Alexis Gutiérrez no levanta cabeza en el América

Los aficionados reaccionan al nivel de Alexis Gutiérrez en el América

En gran parte, los fanáticos de las Águilas apoyaron la opinión diciendo que la compra de Alexis en el pasado mercado de pases fue innecesaria: “Usaron dinero innecesario por banca”, soltó un aficionado, mientras que otro sentenció: “El robo del siglo, fue un atraco ese traspaso”. No obstante, no todos los aficionados se mostraron en contra de Gutiérrez.

Usaron dinero innecesario por banca — RAAMSkink04 (@Johan_h04) November 9, 2025

“Siento que el odio a Alexis Gutiérrez es muy fuerte, tengan en cuenta que el tipo NUNCA ha jugado en su posición. Siento que con él, si hay alguien a quien culpar, es a Jardine por donde lo pone siempre”, defendió un aficionado del América. Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios son críticas negativas hacia el ex Cruz Azul.

El Apertura 2025 de Alexis Gutiérrez fue discreto con el América

Gutiérrez sumó varios minutos bajo las órdenes de Jardine durante esta temporada. El mediocampista de 25 años acumula 11 partidos jugados dentro del Apertura 2025, pero no ha conseguido marcar gol. Suma dos asistencias, pero lejos ha estado de demostrar el nivel que lo llevó a ser pretendido por el equipo de Coapa. Según SofaScore, su valoración promedio está por debajo de 7, precisamente en 6.72 sobre 10.

Alexis Gutiérrez fue convocado a la Selección Mexicana

A pesar de no ser uno de los jugadores más destacados del América, Javier Aguirre sigue apostando por Alexis Gutiérrez y recibió el llamado para representar a la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de noviembre. Durante este período, el equipo nacional se enfrentará a Uruguay y a Paraguay.