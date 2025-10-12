Fue fundamental para México en el Mundial Sub-20, está borrado en la Liga BBVA MX, pero suena para el Sevilla

La Selección Mexicana de futbol quedó eliminada de manos de Argentina en el Mundial Sub-20. Pese a eso, hay jugadores que ya interesan en el extranjero. Uno de los futbolistas que han volteado a ver es Hugo Camberos, quien podría aterrizar en el Sevilla de España. Con Chivas en la Liga BBVA MX no tiene minutos.

Hugo Camberos colaboró con goles y asistencias en el Mundial de la categoría, y parte de la prensa se rindió ante sus cualidades. Ahora, desde España aseguran que Matías Almeyda pidió observar al joven de 18 años de las Chivas. Camberos, en el Rebaño, es uno de los jugadores relegados por Gabriel Milito, pese a ser una de las promesas del Rebaño.

FIFA World Cup Hugo Camberos fue elogiado por la prensa argentina previo al México vs. Argentina

Hugo Camberos, de la mano de Gabriel Milito, solamente acumula cinco partidos y 109 minutos. También se ha ganado una amarilla. El tiempo del mediocampista en el terreno de juego es muy poco a lo que tenía acostumbrado, pues el certamen pasado participó en 15 juegos y 873 minutos. Al parecer, Gabriel Milito no lo tiene tan considerado.

Hugo Camberos ya estaba en el radar de Europa

No es la primera ocasión en la que el futuro de Hugo Camberos suena fuera de la Liga BBVA MX y de las Chivas del Guadalajara. El mediocampista, desde hace unos meses, sonó para ir al PSV de Países Bajos o al Brujas de Bélgica, pero al parecer no se llegó a un arreglo final.

El equipo que estaba más interesado en sus servicios era el PSV; se decía que ya había lanzado una oferta en el mercado pasado por Hugo Camberos, pero al final Chivas no lo dejó salir. También se rumoró que la directiva del Rebaño quería que pasara el Mundial Sub-20 para poderlo vender a un mejor precio.