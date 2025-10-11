deportes
Prensa argentina se rinde ante figura de México en Mundial Sub-20 y no es Gilberto Mora: “Sorprendió a todos”

A pesar de que Gilberto Mora es la principal figura de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, la prensa argentina elogió a Hugo Camberos

Todos los focos están puestos en Gilberto Mora en este Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde incluso la prensa argentina lo llenó de elogios previo al duelo contra México . Sin embargo, otro jugador mexicano se robó el protagonismo en la previa de los cuartos de final y no solo sorprendió al público, sino también a los medios argentinos, que no dudaron en elogiarlo. Se trata de Hugo Camberos, juvenil de Chivas.

El sitio argentino, TyC Sports, publicó un artículo volcado en el canterano del Rebaño y en el titular afirmó que “sorprendió a todos en el Mundial Sub-20”. El mismo medio resalta los dos goles que Camberos convirtió ante Chile para darle el pase a cuartos de final a México y resaltan que su “principal virtud es su olfato goleador”. Por otro lado, ya se sabe el horario en el que jugarán México y Argentina .

Hugo Camberos fue elogiado por la prensa argentina previo al México vs. Argentina

La prensa argentina recalca que a pesar de que Camberos no es titular con México en el Mundial Sub-20, le bastaron 82 minutos para “demostrar toda su técnica y habilidad”. Finalmente, indican que el juvenil de 18 años será titular en el juego contra Argentina y que gracias a su actuación frente a Chile, “se ha convertido en una de las mejores apariciones del torneo”.

Hugo Camberos: la estrella tapada de México en el Mundial Sub-20 2025

Camberos comenzó a jugar al futbol a los cinco años en el club El Valle de su ciudad natal, Autlán de Navarro. Posteriormente, pasó por Tigres Manzanillo, equipo donde empezó a destacarse, llamando la atención de varios equipos de la Liga BBVA MX. Así fue como Chivas se interesó en él y lo fichó para jugar en Tapatío, la filial del conjunto de Guadalajara.

Con solo 17 años, Camberos debutó en el primer equipo de Chivas, aunque desde que Gabriel Milito es entrenador del plantel, dejó de tener muchas oportunidades. Gracias a su buen nivel en el Mundial Sub-20, es posible que el extremo tenga una mayor consideración en el Rebaño.

Hugo Camberos ya está en el radar de clubes europeos

El delantero comenzó a llamar la atención de distintos clubes de Europa debido a su rendimiento destacable en el campeonato juvenil. Distintos reportes aseguran que Matías Almeyda, entrenador con pasado en la Liga BBVA MX, quiere a Camberos en el Sevilla para el próximo mercado de pases.

