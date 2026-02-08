/este-fue-el-destino-de-los-futbolistas-que-hicieron-historia-ganando-la-premier-league-con-el-leicester-city/

Hace casi una década, el Leicester City se consagró campeón de la Premier League 2015-2016. Con un equipo sin grandes figuras y con Claudio Ranieri al mando, los Foxes rompieron todos los pronósticos y dejaron atrás a gigantes como Arsenal, Manchester City y Chelsea.

El título conseguido sigue siendo considerado el más inesperado del fútbol moderno. Aquella hazaña convirtió en leyendas a futbolistas que pasaron de ser desconocidos a ídolos mundiales. Pero el tiempo avanzó, algunos siguen activos, otros se retiraron y varios encontraron nuevos roles dentro del futbol.

¿Qué fue de los futbolistas que ganaron la Premier League 2015-2016 con Leicester City?

Kasper Schmeichel

Tras una década defendiendo el arco del c Leicester City (2011-2021), el danés continuó su carrera en Europa. Pasó por el Niza, Anderlecht y en 2024 se unió al Celtic de Escocia, donde sigue siendo titular a los 38 años y logró el doblete de liga y copa en la temporada 2024-25.

Danny Simpson

Lateral derecho indiscutido en la campaña del título, se retiró del fútbol profesional en 2024 luego de jugar en Huddersfield, Bristol City y Macclesfield. Sorprendió al incursionar en el boxeo, protagonizando una pelea de exhibición ante el influencer Danny Aarons.



Robert Huth

El central alemán se retiró en 2019 debido a lesiones crónicas. Fue uno de los pilares defensivos del Leicester y cerró su carrera con 2 Premier League en su palmarés: con Chelsea y Leicester.



Wes Morgan

Capitán del equipo campeón y símbolo del club, colgó los botines en 2021 tras 9 temporadas con los Foxes. Su imagen levantando el trofeo quedó inmortalizada en la historia de la Premier.



Christian Fuchs

Se retiró en 2023 luego de jugar en la MLS con Charlotte FC. Actualmente se desempeña como entrenador asistente, iniciando su carrera en los banquillos.

Marc Albrighton

Tras una década en el Leicester, se despidió del fútbol en agosto de 2024. Fue uno de los jugadores más constantes del club en la era moderna.



Danny Drinkwater

Su carrera nunca volvió a despegar tras su fichaje por el Chelsea en 2017. Pasó por múltiples cesiones y se retiró definitivamente en octubre de 2023.



N’Golo Kanté

El mediocampista francés es uno de los casos más exitosos post-Leicester. Ganó absolutamente todo con el Chelsea y actualmente juega en el Al Ittihad de Arabia Saudita, donde sigue sumando títulos a nivel local.

Riyad Mahrez

Después de brillar en el Manchester City y conquistar la Champions League, se unió al Al Ahli de Arabia Saudita, donde continúa en activo como una de las grandes figuras del torneo.



Jamie Vardy

La máxima leyenda del Leicester. Tras dejar el club en 2025, firmó con la Cremonese de la Serie A italiana, prolongando una carrera que lucía imposible cuando trabajaba como obrero antes de llegar al futbol profesional.



Shinji Okazaki

El japonés se retiró en febrero de 2024 luego de su paso por el Sint-Truiden de Bélgica. Su rol silencioso pero clave en el equipo campeón lo convirtió en uno de los héroes menos visibles de aquella gesta.