Raúl Jiménez logra nuevo récord en la Premier League y apenas una leyenda le supera

Más allá de que Raúl Jiménez tiene un nuevo compañero de clase mundial en el Fulham , su rendimiento no se ve opacado ni mucho menos. El delantero mexicano sigue demostrando sus genialidades y toda la capacidad que tiene para jugar al futbol. El ex América consiguió un nuevo récord en la Premier League y apenas una leyenda le supera en ese apartado.

Luego de que Raúl Jiménez volvió a marcar en Fulham , se dio a conocer que se estableció como el segundo mejor cobrador de penales en toda la historia de la Premier League. Resulta que el delantero mexicano de 34 años convirtió un gol de penal en la derrota 3-2 ante el Manchester United en Old Trafford. Aunque perdió, sigue con su racha perfecta en penaltis.

A Raúl Jiménez apenas lo supera una leyenda del futbol en penales

El francés Thierry Henry lidera el récord de penales convertidos y de efectividad, con 23 goles en 23 penaltis ejecutados (100%). Por su parte, Raúl Jiménez alcanzó los 12 tantos en 12 disparos desde los once metros (100%). Además, en toda su carrera ha marcado 44 disparos de los 46 que pateó.

Según 365Scores, continúa la lista de efectividad en penales el marfileño Yaya Touré, con 11 sobre 11 (100%). En apenas un par de años el mexicano logró quitar el podio al inglés James Beattie, que tenía 10 de 10 penaltis marcados.

Los números de Raúl Jiménez en el Fulham de la Premier League

El delantero con pasado en Club América está jugando su tercera temporada en el conjunto de la Premier League y se ha consolidado como titular y gran cobrador de penaltis. De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio que se especializa en brindar estadísticas de jugadores, los números de Raúl Jiménez en el Fulham han sido los siguientes:

Partidos jugados: 100

Encuentros como titular: 74

Goles convertidos: 28

Asistencias aportadas: 6

Tarjetas recibidas: 12 amarillas y una roja

A Raúl Jiménez le quedaría poco tiempo en el Fulham

Todos los rumores indican que luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Raúl Jiménez podría salir del Fulham y el América es el principal candidato a ficharlo por su pasado allí y su edad. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 4 millones de euros y su contrato en Inglaterra vence en junio de este 2026.

