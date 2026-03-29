Este fue el mejor jugador de México contra Portugal en el Estadio Banorte

Israel Reyes fue el nombre más sobresaliente por parte de la Selección de México en el duelo contra Portugal. El lateral del Club América fue el jugador con mejor calificación entre todos los integrantes que tuvieron acción en el Estadio Banorte ante el combinado dirigido por Roberto Martínez.

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El portal especializado SofaScore lo calificó con un 7.3 y de hecho fue el tercer mejor jugador en este rubro solo por detrás del 7.8 de Bruno Fenrnades y del 7.4 de Vitinha. Con este rendimiento, Reyes se mantiene sólido como uno de los inamovibles en el cuadro titular de Javier Aguirre y prácticamente podríamos adelantar que será parte de la convocatoria final del 'Vasco' para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sólido performance

Sus siete contribuciones en defensa, dos intercepciones, dos despejes, dos duelos ganados de tres a ras de pasto, dos duelos aéreos ganados de dos que tuvo, un pase clave completado y 27 pases acertados de 34 que tuvo fueron suficiente para que el portal calificara de buena manera al ex jugador de la Franja del Puebla.

Tras el empate sin goles ante la Selección de Portugal, la Selección Mexicana cerrará filas y viajará a Chicago, Estados Unidos para enfrentarse el martes 31 de marzo a su similar de Bélgica. Recuerda que podrás seguir este duelo totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes en punto de las 7:50 pm a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmsión deportiva del país.