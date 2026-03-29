El número LEGENDARIO que usó Paulinho en el México vs Portugal

La convocatoria de Paulinho con la Selección de Portugal -para enfrentar a México y Estados Unidos- como parte de la Fecha FIFA de marzo 2026 y que marcó la reinaguración del Estadio Banorte (antes Azteca) dejó de qué hablar. El atacante del Toluca saltó a la cancha con el dorsal número 17, el cual ha sido histórico para el cuadro lusitano, ya que lo usaron leyendas del seleccionado.

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Este dorsal lo han usado figuras del seleccionado como Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma o Luis Nani, quienes han marcado una época en el cuadro lusitano. Con este dorsal, el propio CR7 jugó sus primeros partidos con el combinado y fue una de las figuras de su equipo en la Euro 2004, en la que cayó en la final ante Grecia.

¿En qué minuto entró Paulinho en el Portugal vs México?

El atacante del Toluca ingresó en el minuto 64, en sustitución de Goncalo Ramos, quien tuvo algunas ocasiones de gol que no pudo concretar para abrir el marcador. La convocatoria de Paulinho se dio luego de una serie de lesiones en el cuadro lusitano que incluyeron la de Rafael Leao, atacante del Milán.

Por otra parte, el partido también marcó el regreso del atacante del Toluca al combinado mayor de Portugal, con el que no jugaba desde noviembre de 2020 con el que jugó 13 minutos en la victoria de su equipo vs Croacia, en la Eurocopa que se disputó ese año.

¿Cuándo volverá a jugar Pualinho con Portugal?

Paulinho está convocado para el juego vs Estados Unidos del 1 de abril, por lo que en ese día podría volver a jugar con la casaca de la Selección de Portugal. Dicho encuentro será uno de los últimos que enfrente en su etapa de preparación, antes de que su equipo debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante el ganador del repechaje internacional, que jugarán República Democrática del Congo y Jamaica en México.

Portugal también enfrentará en el Grupo K a Colombia y Uzbekistán del certamen.