Este fue el torneo donde América tuvo su peor inicio; Cruz Azul fue campeón

Luego de empatar sin goles ante Pachuca en el estadio Hidalgo, las Águilas confirmaron una pérdida ofensiva que no se registraba desde hace más de medio siglo. El Club América atraviesa un arranque que encendió las alarmas y reavivó viejos fantasmas de su historia.

Este dato contrasta con el dominio mostrado en varios momentos de sus partidos, pero que evidencia una preocupante falta de contundencia. Los de Coapa no solo sumaron resultados adversos, sino que además marcaron un registro histórico negativo.

Las 3 jornadas disputadas y ningún gol convertido colocan al América en un escenario que remite a uno de los torneos más difíciles de su pasado. Precisamente aquel en el que Cruz Azul terminó levantando el título.

Liga BBVA MX: el peor arranque del América en 56 años

Ante Pachuca, América volvió a mostrar control del juego, pero sin efectividad frente al arco rival. Este empate sin goles se suma al 0-0 de la primera jornada frente a Xolos de Tijuana y a la derrota como local por 0-2 ante el Atlético de San Luis en la segunda fecha. Así es como se configura el peor inicio goleador del club en 56 años.

La última vez que el conjunto azulcrema vivió una sequía similar fue en el torneo México 1970, cuando todavía se disputaban campeonatos largos. En aquella campaña, el plantel perdió 0-1 ante Toluca y cayó también por la mínima frente a Laguna como visitante. A su vez, empató sin goles contra Pachuca en la tercera jornada. Este arranque quedó grabado como uno de los más pobres en su historia.

El antecedente histórico del América y el título de Cruz Azul

Ese torneo de 1970 no solo quedó marcado por el mal inicio del América, sino también porque Cruz Azul terminó consagrándose campeón, consolidando una etapa dorada para la institución celeste. En cambio, las Águilas tardaron varias fechas en reaccionar.

Su primer triunfo no llegó sino hasta la Jornada 6 ante Irapuato, mientras que su primer gol se produjo en la Jornada 4, en un empate 1-1 frente al Atlante. Más de 5 décadas después, la historia parece ofrecer un paralelismo. El siguiente reto para los de Coapa será el 31 de enero a las 21 horas, cuando deban enfrentar a los Rayos del Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.