Ni siquiera te imaginas cómo se llamaba el Club América antes, hace unos 100 años

América es uno de los clubes más importantes, no solo de México, sino de toda la Concacaf. El conjunto de Ciudad de México cuenta con más de 100 años de historia y, si bien es cierto que históricamente ha sido reconocido como “Club América”, durante sus primeros años de vida, su nombre era totalmente distinto y probablemente muchos no conocen su historia.

En el año 1916, cuando el conjunto americanista fue fundado por Rafael Garza Gutiérrez y otros doce estudiantes del Colegio Mascarones , recibió el nombre de “Récord” luego de que los jóvenes optaran por el color crema y azul marino como tonos oficiales de la indumentaria del actual América. De esta manera, las Águilas utilizaron dicho nombre durante su fundación, pero al poco tiempo fue cambiado.

Club América se llamaba “Récord” en sus inicios|Crédito: @ClubAmerica / X

El cambio de nombre del Club América

Los jugadores de Récord se unieron al equipo Colón, otro club que había sido creado por estudiantes, pero de la escuela La Perpetua. Tras esta unión, todos los participantes fueron convocados el día 12 de octubre de 1916 en los llanos de la Condesa para discutir el nombre del nuevo conjunto, que iba a seguir luciendo el color azulcrema utilizado por el equipo Récord.

Si bien es cierto que hubo muchas propuestas para el nuevo nombre del equipo, la idea de Pedro “Cheto” Quintanilla fue la ganadora, quien sugirió el nombre de “América”. El joven escogió este nombre dado que durante ese día se celebraba el descubrimiento del continente.

Quintanilla también fue el encargado de darle vida al escudo del América, pues era un extraordinario dibujante. El joven acompañó su propuesta con un bosquejo del continente americano con los colores azulcrema y con las iniciales del nuevo equipo que acababa de nacer: ‘C’ de club, y ‘A’ de América.

El nombre de América data del año 1916|Crédito: @ClubAmerica / X

América dejó de llamarse así durante una época de su historia

A pesar de haber escogido el nombre de “América” en 1916, en el año 1918, el equipo tomó el nombre de “Unión” debido a la fusión de todos los grupos de los colegios de los Hermanos Maristas. Durante esta época, jugó en la “Liga Nacional” junto al Club España, Luz y Fuerza, Amicale Française y el Reforma A.C. No obstante, en 1920 regresó a su nombre original, por el cual hoy es conocido mundialmente.

