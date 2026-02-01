Este ha sido el fichaje más caro en la historia de la Liga BBVA MX

Durante la última semana comenzaron a surgir reportes sobre el inminente regreso del mediocampista brasileño Lucas Paquetá al Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores. Finalmente la operación se concretó con cifras nunca antes vistas para un fichaje de club sudamericano.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

El traspaso del exjugador del West Ham se estima en 41 millones de euros (49 millones de dólares). Esta cantidad lo convierte en el fichaje más caro no solo del Brasileirao, sino de todo el continente americano. Este monto deja muy por detrás los registros históricos de ligas como la MLS y la Liga BBVA MX , donde los valores más altos siguen estando muy lejos de esas cifras.

El impacto del fichaje de Lucas Paquetá en el continente americano

La llegada de Paquetá al Flamengo rompe todos los récords de transferencias realizadas por clubes locales en el continente americano. Hasta antes de esta operación, el fichaje más costoso del continente había sido el de Gerson Santos, quien pasó del Zenit de San Petersburgo al Cruzeiro por una cifra cercana a los 27-30 millones de euros.

Incluso supera el movimiento más caro en la historia de la MLS, cuando Heung-Min Son dejó al Tottenham para incorporarse al LAFC por 22 millones de euros. En comparación, el regreso de Paquetá prácticamente duplica esas cifras y confirma el crecimiento económico del futbol brasileño como el más fuerte del continente.

El fichaje más caro de la Liga BBVA MX

En el caso del futbol mexicano, el fichaje más caro de su historia sigue siendo el de Rodolfo Pizarro. El jugador pasó de Chivas de Guadalajara a Rayados de Monterrey por 18 millones de dólares (14.99 millones de euros). Esto significa que la operación de Paquetá con el Flamengo prácticamente duplica el récord vigente en la Liga BBVA MX.

De acuerdo con datos de Transfermarkt y diversas fuentes internacionales, así queda el ranking de los fichajes más caros por liga en el continente:

