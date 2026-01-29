Cruz Azul carga con esta maldición en sus fichajes y es hora de que todos lo recuerden
Miguel Borja es tan solo un caso más de los varios que hubo en los últimos años y que La Máquina debe revisar
Compitiendo contra otro equipo de la Liga BBVA MX, Cruz Azul quiere cerrar a un delantero importante antes del cierre del mercado de pases de invierno. Sin embargo, este periodo de contrataciones se ha visto marcado por la frustrada llegada de Miguel Borja a La Máquina. El caso del delantero colombiano es solo uno de los tantos que hubo en los últimos 20 años.
Resulta que mientras Cruz Azul ahora busca a Luiz Araújo , que tiene un altísimo precio, la directiva no pudo concretar la llegada del ‘Colibrí’ Borja a pesar de que el colombiano había viajado a la CDMX para realizarse la revisión médica y comenzar a entrenar a las órdenes de Nicolás Larcamón. Este caso forma parte de la famosa maldición de fichajes en La Noria.
Los casos de la maldición de fichajes de Cruz Azul en los últimos 20 años
- Martín Arzuaga: En 2006 el delantero colombiano arribó a la Ciudad de México y hasta posó con la playera de Cruz Azul. No obstante, La Máquina informó que los exámenes médicos habían mostrado un problema en la rodilla, por lo que el fichaje no se dio y volvió al Junior de Barranquilla.
- Wason Rentería: Fue para el segundo semestre de 2011. El colombiano de Once Caldas llegó a la Ciudad de México pero nuevamente, como su compatriota, no pasó los exámenes médicos en La Noria.
- Guilherme Gusmao: Para el segundo semestre de 2015 el mediapunta brasileño llegó a la CDMX y utilizó las prendas de Cruz Azul en el aeropuerto. No obstante, a última hora hubo diferencias desde lo económico y no se dio el fichaje. Finalmente regresó al Atlético Mineiro.
- Paulinho Boia: En el primer semestre de 2020 el delantero brasileño llegó desde el Sao Paulo a Ciudad de México. Finalmente no se puso la playera celeste porque no pasó las pruebas médicas por un problema en la rodilla.
- Eduardo Aguirre: En el segundo semestre de 2023 el delantero mexicano iba a arribar desde Santos Laguna. Sin embargo, la revisión médica detectó hernias discales en la rodilla y el traspaso se cayó.
- Matheus Dória: Para el segundo semestre de 2023 el defensa brasileño iba a llegar desde Santos Laguna. No obstante, las pruebas médicas arrojaron problemas en su hígado y, aunque estuvo 10 días en la CDMX, el traspaso se cayó.
- Miguel Borja: En el primer semestre de 2026 ya estaba todo arreglado para incorporar al delantero colombiano libre tras su paso por River Plate de Argentina. El ‘Colibrí’ había llegado a Ciudad de México antes del comienzo del año pero se dilató la firma de contrato por motivos económicos y de NFM. Finalmente optó por jugar en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.