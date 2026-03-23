Emilio López conquista la VIII Copa Prissa en una final dramática

El poblano Emilio López conquistó su primer título en la Gira Profesional Mexicana (GPM) tras coronarse en la VIII Copa Prissa disputada este sábado 21 de marzo en el Club Campestre de Puebla.

Te puede interesar: Erick Portillo hace historia: plata mundial y salto de 2.30 m que rompe una sequía de 27 años para México

Alex “Jaguar” Romero vs Leonel “Príncipe” Moreno | Pelea Completa | Box Azteca

Emilio López gana la VIII Copa Prissa en el Club Campestre de Puebla

Emilio López vino de atrás para quedarse con el título de la VIII Copa Prissa y terminar con 201 golpes, 15 bajo par, imponiéndose en una primera ronda cargada de emociones en la que supo manejar la presión para levantar su primer trofeo de la Gira Profesional Mexicana.

"Es algo con lo que soñé desde hace mucho tiempo. Ganar aquí, en mi casa, con mi gente, es algo muy especial. Han sido años de trabajo, de momentos difíciles, pero nunca dejé de creer", dijo López tras su victoria.

"Sabía que tenía que mantenerme paciente. Este campo no perdona, pero también te da oportunidades si haces bien las cosas. Mi enfoque fue tiro por tiro, sin pensar demasiado en el resultado", agregó.

La victoria definitiva llegó para Emilio López hasta el hoyo 18 cuando ejecutó un segundo tiro que dejó la bola en una posición ideal para asegurar el par y concretar el triunfo.

"ese tiro en el 18 es de esos que sueñas. Lo he practicado muchas veces aquí y sabía exactamente qué hacer. Cuando vi la bola quedarse cerca, supe que tenía una gran oportunidad", comentó.

El segundo lugar fue para Roberto Lebrija de Asian Tour que finalizó con un acumulado de 202 goles, 14 bajo par, mientras que en el tercer puesto empataron el colombiano Juan Camilo Vesga y el mexicano Marcelo Garza con 203 goles, 13 bajo par.

Te puede interesar: Medallista olímpico habló de cómo una patrulla lo dejó medio muerto al propinarle una golpiza