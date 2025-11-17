Esto es lo que costaría fichar a Ángel Sepúlveda: Chivas y Gabriel Milito se ilusionan

Gabriel Milito y la dirigencia de Chivas buscan al delantero ideal para acompañar a Armando González en el ataque de cara al Clausura 2026, y por eso posaron sus ojos sobre Ángel Sepúlveda. A sus 34 años, el futbolista de Cruz Azul tiene un bajo valor de mercado, lo que podría facilitar su llegada al Rebaño Sagrado.

Pese a registrar buenas cifras en la Fase Regular del Apertura (siete goles y dos asistencias y 16 partidos), Sepúlveda no es titular en La Máquina desde el triunfo 1-0 ante Toluca por la sexta jornada. De hecho, el sitio Transfermarkt indica que sumó tan sólo 740 minutos en todo el torneo.

El Cuate llegó a La Noria desde Querétaro en agosto de 2023 a cambio de 2,5 millones de euros. Sin embargo, tanto por su edad como por haber dejado de ser titular para Nicolás Larcamón en el último tiempo, su cotización en el mercado bajó a €700.000, lo que facilitaría su llegada a Guadalajara.

Es importante señalar que Sepúlveda ya tuvo un paso por Chivas en el pasado, donde no pudo demostrar sus condiciones. Disputó apenas 10 partidos en 2018 y convirtió un único tanto. Si se produce su regreso para el año que viene, el delantero tendría una revancha personal en el equipo, ocho años después.

Antes de pensar en cómo será el ataque el año que viene, Milito y Chivas se preparan para disputar los cuartos de final de la Liguilla, con el sueño firme de llegar a lo más alto. En esta instancia, y tras finalizar en la sexta posición de la Fase Regular, se enfrentarán ni más ni menos que al Cruz Azul de Ángel Sepúlveda.

Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25.

En la primera instancia del torneo, el delantero de La Máquina disputó 18 minutos ante Guadalajara en la séptima jornada, lo que le alcanzó para hacer una asistencia clave que le valió el triunfo 2-1 a su equipo. ¿Se repetirá la historia en los Play-Off?