Ni Hormiga González ni Sergio Canales: este fue el MEJOR jugador de la fase regular del Apertura 2025

A falta de un solo partido para que la Jornada 17 del Apertura 2025 llegue a su final, ya hay ciertos cruces de cuartos de final que fueron desvelados . La fase regular de la Liga BBVA MX dio mucho de qué hablar, como Armando ‘Hormiga’ González siendo líder del campeonato de goleo o Sergio Canales tirando del carro en Rayados de Monterrey. Sin embargo, ninguno de ellos fue el mejor jugador de la competición.

Juan Brunetta, el mejor jugador del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

De acuerdo a los datos ofrecidos por la plataforma SofaScore, Juan Brunetta fue el jugador más destacado de la primera fase del Apertura 2025 jugando para Tigres de la UANL. El mediapunta argentino obtuvo una valoración general de 7.81 sobre 10, siendo el futbolista con el mejor promedio en esta temporada de la Liga BBVA MX. Cabe destacar que los universitarios vienen de vencer a Atlético San Luis en la última jornada .

Club Tigres Juan Brunetta es el MVP de la Liga BBVA MX

Brunetta supera al propio Alexis Vega, quien obtuvo una valoración de 7.78, quedándose al borde de ser el MVP del Apertura 2025. Mientras que el podio lo completa Sergio Canales, futbolista de Rayados que ha obtenido una valoración de 7.73 en esta primera fase de la Liga BBVA MX. De esta manera, Tigres puede decir que tiene al mejor futbolista del futbol mexicano en estos momentos.

Así fue el espectacular Apertura 2025 de Juan Brunetta con Tigres

El ex Santos Laguna disputó los 17 partidos de la fase regular del Apertura 2025, aunque en 14 de ellos fue como titular. En total, consiguió marcar 8 goles, siendo el máximo goleador de su equipo junto a Ángel Correa, y asistió a sus compañeros en 3 ocasiones. Entre sus estadísticas más destacadas se encuentra el 88% de precisión en los pases, siendo uno de los jugadores que mejor pasa el balón dentro de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, en cuanto a números, su fase regular ha sido menos eficaz que ‘Hormiga’ González y Sergio Canales. El goleador de Chivas registra 12 goles y 1 asistencia, mientras que el mediocampista de Monterrey logró anotar 9 goles y repartir 3 asistencias. De todas formas, Brunetta fue más determinante en el armado de juego y a la hora de crear jugadas ofensivas para su equipo.