América recuperó a una joya y se irá con todo a los cuartos de final del Apertura 2025

Mientras en su rama femenil se destaca por el golazo de Scarlett Camberos ante Chivas , en la rama varonil el Club América recuperó a una joya de cara a los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Sin dudas una gran noticia para André Jardine teniendo en cuenta que son duelos de eliminación directa y que enfrente tiene a Rayados de Monterrey.

Así como ya había conseguido tener de vuelta a Henry Martín y a Raúl Zúñiga , ahora el Club América sabe que contará con Isaías Violante, o al menos lo tiene a disposición. Es que el juvenil superó aquella lesión sufrida en el Clásico Nacional amistoso que se jugó hace semanas. En ese marco, es la joya que tanto necesita el entrenador para los cuartos de final.

Mexsport Isaías Violante se perderá el Clásico Joven por lesión

Aunque no se sabía si iba a llegar o no, finalmente el extremo izquierdo de 22 años será otra de las incorporaciones de los de Coapa pensando en la Liguilla de la Liga BBVA MX, en donde América buscará llegar a su quinta final consecutiva (venció a Tigres, Cruz Azul y Rayados y perdió con Toluca). Primero, debe superar a Rayados en cuartos y las semis de los playoffs.

¿Cuánto vale Isaías Violante, el jugador que recupera el Club América para cuartos de final?

A pesar de su corta edad (22), Isaías Violante ha subido su valor de mercado en los últimos años. De acuerdo a la información de Transfermarkt, el precio del extremo izquierdo es de 4 millones de euros (lo que equivale a más de 81 millones de pesos mexicanos). Cabe destacar que el ex jugador de Toluca fue comprado en € 7M.

@isaias_vr Isaías Violante fue campeón con Toluca y ahora es pretendido por el América, aunque parece que Antonio Mohamed lo impedirá

Los números de Isaías Violante en el Club América

Más allá de su valoración, su rendimiento también ha sido muy bueno en las Águilas. Según las estadísticas de BeSoccer, los números de Violante con el jersey azulcrema son los siguientes:

Partidos jugados: 14

Encuentros disputados como titular: 3

Minutos en el campo de juego:

Goles convertidos: 0

Asistencias otorgadas: 2

Tarjetas recibidas: 3 amonestaciones.

Títulos conseguidos: 0

Está claro que a Violante aún le falta terminar de explotar su potencial en el Club América. De hecho, su único título lo logró en Deportivo Toluca en el Torneo Clausura 2025, en el cual le ganó la final a las Águilas.

