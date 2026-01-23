¡Una MILLONADA! Esto PAGARÁ el América por un REFUERZO de 30 años de edad

El Club América se encuentra cerca de cerrar otro refuerzo para el Torneo Clausura 2026. Aprovechando la pausa de la Liga BBVA MX por los juegos amistosos de la Selección Mexicana, las negociaciones del equipo de Coapa con el Palmeiras siguen avanzando a ahora, diversos reportes señalan que ya existe un acuerdo de palabra de Raphael Veiga con el cuadro azulcrema para sumarse a sus filas.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá a OTRO EQUIPO del futbol mexicano en el Clausura 2026

Con 30 años de edad, el mediocampista de Brasil llegará al equipo dirigido por André Jardine en una operación de alto valor, pues la cifra del traspaso ronda los 10 millones de dólares que se dividirían en seis millones fijos añadiendo 4 millones más en bonos por rendimiento. El centrocampista llegaría al América cedido por un año con obligación fija de compra.

Jugando para Palmeiras, Raphael Veiga tiene un registro de 109 goles en 378 partidos disputados con el cuadro de la ciudad de São Paulo, siendo un histórico del equipo entrando en el Top 20 de los máximos goleadores en una escuadra con la que pudo levantar 11 campeonatos entre títulos del Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa y Supercopa de Brasil, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.

Para que la llegada de Raphael Veiga se cierre con el Club América, en Copa deben liberar una plaza de jugador no formado en México, pues el reglamento de competencia solo permite registrar a nueve extranjeros en la plantilla del primer equipo.

¿Cuándo se cierran las transferencias en el Clausura 2026?

Cabe recordar que el plazo límite para poder hacer movimientos en los planteles es hasta el 9 de febrero del año en curso. Durante el Clausura 2026, el América no ha tenido un buen arranque luego de tres partidos. Y es que el equipo azulcrema no ha podido marcar gol en 270 minutos de actividad teniendo un registro de dos empates y una derrota, resultados que ubican al América en el lugar 15 de la tabla general.

En la Jornada 4 de la nueva campaña, el América recibe a Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso a jugarse el 31 de enero en punto de las 21:00 horas.

Te puede interesar: BOMBAZO: América buscaría a ESTRELLA de la Premier League para el Apertura 2026