Javier Aguirre dará el anuncio final sobre seleccionados y polémica de Liguilla HOY a esta hora

Tras lo sucedido con dos jugadores de Toluca convocados a la Selección Mexicana que se entrenaron con su equipo este martes, se dio una fuerte polémica en la Liga BBVA MX. Pues mientras se decía que los Diablos Rojos habían tenido un permiso especial para jugar la Concacaf Champions Cup 2026, finalmente no sucederá y Javier Aguirre dará un anuncio final.

Hoy miércoles 6 de mayo Javier Aguirre dará una conferencia de prensa, en el cual lanzará un mensaje luego de todo lo que ocurrió en las últimas horas con los convocados a la Selección Nacional de la Liga BBVA MX. El entrenador de México tomará los micrófonos en punto de las 12:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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El comunicado de la Selección Nacional de México sobre la polémica

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, reza el comunicado.

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Además, dicho documento publicado en las redes sociales da una suerte de ‘amenaza’ a los futbolistas y los clubes de la Liguilla. “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, agrega.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

El efecto dominó del permiso especial de México a Toluca

El ‘efecto dominó’ sucedió luego de que Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron vistos entrenando con Toluca y, con un permiso especial, pensados para ser convocados para el partido de los Diablos Rojos ante LAFC por la Concachampions 2026. No obstante, tras todo lo ocurrido, los futbolistas reportarán con la Selección Mexicana como estaba estipulado.

Ante el permiso que habría recibido Toluca para que Gallardo y Vega jugaran Concachampions, se produjo una reacción durísima de Chivas de Guadalajara, con Amaury Vergara ordenando que sus 5 convocados al seleccionado se reporten en Verde Valle.

De este modo se dio el comunicado de Selecciones Nacionales, el cual ha informado que el “Vasco” Aguirre dará una conferencia de prensa a las 12:00 horas de este miércoles 6 de mayo. Aunque no se adelantó nada de lo que se hablará, se prevé que el tema central será el aclarar todo lo ocurrido.

