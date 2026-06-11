El nombre de Manuel Negrete quedó para la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ al marcar el mejor gol de todas las ediciones de las justas veraniegas. Ello fue en México 86 y, hoy, a 40 años de distancia, muchos aficionados se preguntan qué fue de su vida en la actualidad. Así te puedes trasladar de los aeropuertos a los estadios de la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Negrete fue uno de los elegidos para representar a la Selección Nacional en la segunda justa veraniega que organizaba el país, donde marcó un gol de media tijera en el Estadio Azteca (hoy Ciudad de México), que ilusionó a toda una nación. Este alemán ya aterrizó en Ciudad de México porque participará en la inauguración del Mundial 2026.

Esto pasó con Manuel Negrete después de su gol histórico en México 86: así es su vida hoy|Getty Images

¿Qué fue de la vida de Manuel Negrete?

Negrete siguió ligado al futbol como jugador después de su golazo en México 1986. Pasó por varios clubes de la Liga BBVA MX como Rayados de Monterrey, Toros Neza, Acapulco y Atlante, donde colgó los botines en 1996. También jugó en el futbol europeo para Sporting CP de Portugal y Real Sporting de España.

Con el paso de los años también incursionó en la política y llegó a ser alcalde de Coyoacán, en la Ciudad de México. Aunque tuvo etapas alejadas de los reflectores deportivos, su nombre quedó inmortalizado gracias al considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los mundiales.

https://x.com/AztecaDeportes/status/2064507359213281401?s=20

El exjugador también tuvo una breve carrera como entrenador. En 2005 dirigió a Potros Neza y fue hasta 3 años después que fue director técnico interino del Club León. Pese a que Manuel incursionó en los banquillos, no tuvo relevancia.

Con el paso de los años, el canterano de Pumas también incursionó en la política y llegó a ser alcalde de Coyoacán, en la Ciudad de México. Aunque tuvo etapas alejadas de los reflectores, su nombre quedó inmortalizado por su gol que fue considerado el mejor de las Copas Mundiales de la FIFA™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.