Este alemán ya aterrizó en Ciudad de México porque participará en la inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya terminó y una de las primeras sorpresas en la previa del torneo llegó desde la Ciudad de México. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales la llegada de una reconocida figura del futbol alemán, situación que rápidamente despertó la curiosidad de los aficionados.

Las imágenes compartidas muestran a Thomas Müller en territorio mexicano a solo unas horas del partido inaugural de la competencia. El histórico futbolista alemán no forma parte de la lista de convocados de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero sí tendrá una participación especial durante los eventos que acompañarán el arranque oficial del certamen.

🚨ÚLTIMA HORA: Thomas Müller acaba de aterrizar en la Ciudad de México.



El legendario delantero alemán participará en la ceremonia de inauguración del torneo. 🤩🇲🇽 pic.twitter.com/DhJJ44LdvX — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 9, 2026

Thomas Müller estará presente en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El exdelantero del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 llegó a la capital mexicana para integrarse a las actividades relacionadas con la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su presencia ha generado expectativa entre los aficionados debido a la importancia que tuvo durante más de una década con la selección alemana. Müller disputó cuatro Copas del Mundo y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del futbol internacional gracias a sus actuaciones en la máxima competencia de selecciones.

Aunque ya no estará dentro del terreno de juego como protagonista, su aparición en México servirá para darle un toque especial al inicio de un torneo que promete hacer historia al reunir a 48 selecciones por primera vez.

Alemania llega con una plantilla de alto nivel al Mundial

Mientras Thomas Müller participa en los actos inaugurales, Alemania se prepara para comenzar su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una plantilla que combina experiencia y juventud. Figuras como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz y Leroy Sané lideran a un equipo que vuelve a colocarse entre los candidatos a pelear por el título.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann buscará conquistar su quinta estrella y dejar atrás las decepciones de las últimas ediciones mundialistas, apostando por una generación que mezcla referentes consolidados con nuevos talentos.

TE PUEDE INTERESAR:

La ceremonia inaugural marcará el comienzo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. La presencia de figuras históricas como Thomas Müller forma parte de las actividades especiales organizadas para celebrar el inicio de la competencia.

Mientras tanto, Alemania iniciará su participación en el certamen con la intención de volver a pelear por el título mundial. Aunque Müller ya no estará dentro del campo de juego, su figura seguirá siendo una de las más reconocidas entre los aficionados que llegarán a México para vivir la fiesta del futbol.

Alemania Thomas Muller Copa Mundial de la FIFA 2026™|Thomas Müller llegó a la Ciudad de México para participar en las actividades de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.

