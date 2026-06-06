México albergará por tercera vez en su historia una Copa Mundial de la FIFA™ y en esta edición 2026 será sede de 13 partidos de la justa, divididos entre las 3 ciudades más importantes del país: CDMX (considerada la mejor de todo el torneo), Monterrey y Guadalajara. Un dato que deben saber tanto mexicanos como extranjeros que acudirán a los estadios es saber cómo llegar desde los aeropuertos.

Del aeropuerto al Estadio Ciudad de México

La CDMX, donde podría ver un Desfile de Día de Muertos, albergará 5 partidos en el histórico Estadio Ciudad de México, al que podrás llegar partiendo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Para trasladarte al recinto, puedes utilizar carros de alquiler o de aplicaciones de transporte, con un recorrido aproximado de 30 minutos.

Para mexicanos y extranjeros: cómo llegar a los estadios desde los aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara|IA

Otra de las opciones y la más económica es utilizar la línea 2 del metro hasta llegar a Taxqueña y de ahí tomar el tren ligero hasta la Estación El Vergel, para después cruzar un puente peatonal y recorrer algunas cuadras hasta llegar al Estadio Ciudad de México. Todo este traslado te costará tan solo 8 pesos.

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Del aeropuerto al Estadio Monterrey

El Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo se ubica a aproximadamente 30 o 40 minutos del Estadio Monterrey, si se toma un taxi o un vehículo de plataforma. También se puede utilizar la Ruta Express y Griega, para después conectar con la Línea 1 del Metrorrey y llegar hasta la Estación Exposición, que queda a metros del inmueble.

Del aeropuerto al Estadio Guadalajara

El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla se ubica a aproximadamente 30 minutos del Estadio Guadalajara en taxi o carro de plataforma, aunque durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el tiempo del trayecto puede incrementar. También se puede utilizar transporte público, como el Macrobús.

https://x.com/MetroCDMX/status/681172728624226305?s=20

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.