Por qué Costa Rica podría despedir a Miguel Herrera al término de la Fecha FIFA de octubre

Miguel Herrera tendría las horas contadas si no logra vencer a Nicaragua en la noche de este lunes en las Eliminatorias de Concacaf. El pasado jueves 9 de octubre, Costa Rica empató ante Honduras y eso puso más en peligro su pase al Mundial 2026. Los ticos se encuentran en el tercer puesto del Grupo C con solamente tres unidades y en dicha posición no podrían avanzar a la justa.

Le restan tres partidos a las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, pero si Miguel Herrera y Costa Rica no logran vencer a Nicaragua, el pase sería casi imposible. Les restarían dos juegos y solamente podrían ganar seis puntos sin perder ningún encuentro. Hace unos días, hasta Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, criticó al “Piojo” y su equipo , asegurando que “les apedrearon el rancho”.

“El empate tampoco era lo que buscamos, pero tampoco es malo, nos ayuda a establecer bien al equipo, a fortalecernos en la parte anímica. Seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos; ahora estamos obligados a sacar resultados y a ganar si queremos seguir metidos en la pelea con Honduras y con Haití”, dijo Miguel Herrera al término del juego ante Honduras.

Te puede interesar:



¿Cómo es el nuevo formato de las Eliminatorias de Concacaf?

Con México, Estados Unidos y Canadá clasificados al Mundial 2026 por ser los anfitriones, el resto de los equipos debe buscar un boleto para meterse a la justa. Se podría decir que los tres equipos antes mencionados son los poderosos de la zona, por lo que selecciones como Jamaica, Panamá y Costa Rica no tendrían problemas, pero eso no está sucediendo.

El nuevo formato de las Eliminatorias de Concacaf es de tres boletos y medio. Las primeras selecciones en cada grupo califican de manera directa a la siguiente ronda, mientras que el mejor segundo lugar iría a un repechaje. Surinam, Curazao y Haití estarían clasificados al Mundial de manera directa. Jamaica sería el que pelearía por el medio boleto.