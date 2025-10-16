La cifra EXACTA de pesos mexicanos que gana Raúl Jiménez en una semana en Fulham

Raúl Jiménez gana semanalmente 100 mil libras esterlinas, que en pesos mexicanos son 2.4 millones. El delantero es de los futbolistas con mejor salario en el Fulham, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2026; es decir, hasta el mundial del próximo año. El exjugador del América es pieza fundamental en el equipo inglés, aunque en el último encuentro salió lesionado luego de marcar un gol .

Jiménez, quien podría no estar convocado próximamente con la Selección Mexicana , es el tercer mejor pagado del Fulham, solo por detrás de Bernd Leno y Samuel Chukwueze, según la plataforma Capology. El delantero suma 2 años en el club inglés, donde se ha sabido ganar un lugar y convertirse en el goleador del equipo.

Raúl Jiménez, entre los mejores pagados del Fulham

Raúl Jiménez está en el Top-3 de los que más ganan en el Fulham. Pese a que es de los más longevos del club al tener 34 años, se mantiene en el nivel para pelearle a cualquier jugador la titularidad. Estos son los salarios de los futbolistas al año:



Bernd Leno – 6.7 millones de libras esterlinas (165.8 millones de pesos) Samuel Chukwueze – 6.2 millones de libras esterlinas (153.4 millones de pesos) Raúl Jiménez – 5.2 millones de libras esterlinas (128.6 millones de pesos) Joachim Andersen – 4.6 millones de libras esterlinas (113.8 millones de pesos) Alex Iwobi – 4.1 millones de libras esterlinas (101.4 millones de pesos)

Los números de Raúl Jiménez que avalan su salario en el Fulham

Raúl Jiménez llegó al Fulham en verano de 2023, tras brillar en los Wolves. El “Lobo de Tepeji” suma 3 temporadas con el club inglés, disputando hasta el momento 80 partidos, 55 de ellos como titular, y marcando 23 goles, de acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer.

El canterano del América ha venido de menos a más en la Temporada 2025-2026, pues en los primeros partidos de la Premier League no fue considerado titular, pero ello quedó atrás, ya que en el último duelo destacó al marcar un gol en los primeros minutos, aunque tuvo que salir de cambio debido a un golpe en las costillas, el cual no fue de gravedad, por lo que se espera que regrese tras el parón por la Fecha FIFA de octubre.