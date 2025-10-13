ÚLTIMA HORA: el jugador que podría ser el primer descartado para el Mundial 2026 tras la goleada a México

Julián Araujo podría ser el primer jugador descartado por Javier Aguirre para el Mundial 2026 tras la goleada que sufrió la Selección de México ante Colombia en el primer partido de preparación de la Fecha FIFA de octubre. El lateral izquierdo no la está pasando nada bien en Inglaterra, pues en los 2 últimos duelos del Bournemouth ni siquiera fue convocado.

Araujo ha tenido un segundo semestre para el olvido, pues después de ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Nacional, su carrera ha venido de más a menos. El mexicano que vale 10 millones y vive un calvario actualmente tiene desde mayo que no disputa un partido de Premier League, ya que en lo que va de la Temporada 2025-2026 no ha sido titular.

Julián Araujo Julián Araujo podría ser el primer descartado para el Mundial 2026, pues no suma minutos con su club, hecho que no llevó a quedar fuera de 2 convocatorias

El lateral izquierdo disputó su último partido el 26 de agosto de este año, cuando el Bournemouth quedó eliminado de la Carabao Cup ante Brentford. Julián no tuvo un gran encuentro, pues además de que su club no avanzó de fase, él se fue expulsado en los últimos minutos del cotejo.

Julián Araujo y su lugar en duda para el Mundial 2026

Julián Araujo no ha sido convocado por Javier Aguirre en las últimas 2 Fechas FIFA, pues ante la falta de minutos el entrenador de la Selección Mexicana lo ha descartado. Ello, después de que el lateral izquierdo formó parte del equipo que disputó y ganó la Copa Oro 2025 en verano.

Araujo sería el primer jugador descartado para el Mundial 2026, de no seguir teniendo participación en su equipo, pese a que ha formado parte del proceso rumbo a la justa, pero ante la falta de juego no se puede justificar un llamado a la Selección Nacional.

La posible puerta de Julián Araujo para ir al Mundial 2026

Julián Araujo puede tener una segunda oportunidad para recomponer su camino y ser uno de los elegidos para disputar el Mundial 2026, pues el nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, podría salir de su equipo en el mercado de invierno, en busca de más minutos.

Araujo también tiene una puerta abierta, ya que en caso de que Rodrigo Huescas no logre recuperarse de su lesión, el lateral izquierdo podría ser considerado por la Selección Mexicana, aunque para ello necesita volver a jugar.