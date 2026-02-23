El mexicano que llegará a la NBA en el 2026

El mexicano Karim López se perfila como una de las grandes sensaciones internacionales rumbo al NBA Draft 2026; su participación en competiciones profesionales en Australia y su rendimiento reciente lo colocan como candidato serio a ser elegido en los picks de lotería en la próxima edición del Draft.

¿En qué equipo juega Karim López?

López, un ala/ala-pívot joven y versátil, terminó la temporada con buenas cifras y experiencia valiosa en la liga australiana como parte del programa Next Stars con los New Zealand Breakers, lo que ha servido como vitrina de cara a las franquicias NBA que buscan talento internacional. Su adaptación al alto nivel profesional y su capacidad para producir en partidos importantes han sido observadas por equipos y ojeadores.

¿Cuáles son las habilidades de Karim López?

En lo deportivo, López ha mostrado un abanico ofensivo atractivo: manejo de balón para su tamaño, tiro de media y larga distancia y capacidad para finalizar cerca del aro, rasgos que proyectan una rápida transición al baloncesto estadounidense si sigue puliendo aspectos defensivos y físicos. Además, el jugador vivió un tramo decisivo en el que brilló en la Ignite Cup y firmó actuaciones destacadas, incluyendo un tope de 32 puntos en un partido clave que reforzaron su candidatura al Draft.

Fuera de la cancha, su crecimiento ya le ha reportado reconocimiento comercial: firmó un acuerdo con una marca reconocida de origen alemán que es de las más fuertes en el mundo del baloncesto, un paso que también subraya el interés y la expectativa que genera entre patrocinadores y medios. Este respaldo comercial suele sumar visibilidad a prospectos con proyección internacional.

Si mantiene su progresión y corrige las dudas defensivas que algunos analistas han señalado, Karim López llegará al NBA como un rookie con potencial para contribuir desde su primer año y, tal vez, convertirse en el referente que México espera en la liga. La decisión final llegará en la noche del Draft, pero por rendimiento y proyección, su llegada a la NBA parece cada vez más inminente.

