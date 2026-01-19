estos-son-los-boxeadores-que-se-retiraron-invictos

El boxeo es uno de los deportes más exigentes del mundo. A lo largo de la historia, muy pocos boxeadores han logrado completar su carrera profesional sin conocer la derrota. Esta hazaña los coloca en un lugar privilegiado dentro del deporte de los puños.

Mantener el invicto no solo requiere talento, sino también disciplina, inteligencia táctica y la capacidad de elegir el momento justo para colgar los guantes. Desde pesos pesados legendarios hasta campeones de divisiones menores, estos boxeadores dejaron una marca imborrable al retirarse sin haber sido vencidos en el ring.

Los boxeadores que se retiraron invictos

Algunos dominaron el boxeo durante años, otros tuvieron carreras más cortas. Pero todos comparten el honor de haber cerrado su trayectoria profesional sin derrotas oficiales.



Rocky Marciano (Estados Unidos) : considerado uno de los mejores pesos pesados de la historia. Se retiró en 1956 con un récord perfecto de 49 victorias, 43 de ellas por nocaut. Fue el único campeón mundial de los pesados que colgó los guantes invicto.

: considerado uno de los mejores pesos pesados de la historia. Se retiró en 1956 con un récord perfecto de 49 victorias, 43 de ellas por nocaut. Fue el único campeón mundial de los pesados que colgó los guantes invicto. Floyd Mayweather Jr. (Estados Unidos): cerró su carrera en 2017 con 50 triunfos y ninguna derrota. Campeón en 5 categorías distintas, su estilo defensivo y precisión lo convirtieron en uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

@rhinoking Floyd Mayweather Jr. 🇺🇸 vs Marcos “El Chino” Maidana 🇦🇷 🥊 El 3 de mayo de 2014, en el MGM Grand de Las Vegas, el invicto Floyd “Money” Mayweather Jr. enfrentó al aguerrido argentino Marcos Maidana en una de las peleas más exigentes de su carrera, con los títulos welter CMB y AMB en juego. Desde el primer asalto, Maidana sorprendió con presión constante, golpes al cuerpo y un ritmo incómodo que rompió el molde habitual de Mayweather. El argentino logró arrinconarlo por momentos y conectar combinaciones poco comunes contra el maestro defensivo. Sin embargo, Floyd ajustó con inteligencia: precisión, contragolpeo y control del ring le permitieron recuperar terreno conforme avanzaron los rounds. Tras 12 asaltos intensos, los jueces dictaminaron victoria por decisión mayoritaria para Mayweather, en un combate que muchos consideran uno de los más competitivos de su reinado. La actuación de Maidana le ganó respeto mundial y provocó una revancha inmediata meses después, confirmando esta rivalidad como una de las más recordadas de la era moderna. Una noche donde el genio técnico resistió la tormenta y el corazón argentino empujó al campeón a su límite. #FloydMayweather #MarcosMaidana #Boxeo #Boxing #rhinokingbp #Welterweight #HistoriaDelBoxeo #Cancun ♬ sonido original - RhinoKing

Edwin Valero (Venezuela) : conocido como 'El Inca' o 'El Diablo', terminó su carrera con 27 victorias, todas por nocaut. Fue campeón mundial en peso superpluma y ligero. Es recordado por su poder devastador.

: conocido como o terminó su carrera con 27 victorias, todas por nocaut. Fue campeón mundial en peso superpluma y ligero. Es recordado por su poder devastador. Terry Marsh (Reino Unido) : campeón mundial superligero de la FIB, se retiró invicto en 1987 con 26 victorias y un empate, tras ser diagnosticado con epilepsia.

: campeón mundial superligero de la FIB, se retiró invicto en 1987 con 26 victorias y un empate, tras ser diagnosticado con epilepsia. Mihai Leu (Rumania) : también conocido como Michael Loewe , se retiró con un récord de 28-0. Fue campeón mundial supermediano de la OMB.

: también conocido como , se retiró con un récord de 28-0. Fue campeón mundial supermediano de la OMB. Sven Ottke (Alemania) : campeón mundial unificado del peso supermediano, dejó el boxeo con 34 victorias sin derrotas y 21 defensas exitosas.

: campeón mundial unificado del peso supermediano, dejó el boxeo con 34 victorias sin derrotas y 21 defensas exitosas. Joe Calzaghe (Reino Unido) : uno de los grandes del boxeo europeo, se retiró invicto con 46 triunfos. Fue campeón mundial supermediano y semipesado y unificó 3 títulos mundiales.

: uno de los grandes del boxeo europeo, se retiró invicto con 46 triunfos. Fue campeón mundial supermediano y semipesado y unificó 3 títulos mundiales. Dmitri Pirog (Rusia) : campeón mundial mediano de la OMB, se retiró en 2012 con un récord de 20 victorias, 15 por nocaut, debido a una lesión.

: campeón mundial mediano de la OMB, se retiró en 2012 con un récord de 20 victorias, 15 por nocaut, debido a una lesión. Ricardo 'Finito' López (México): aunque su récord incluye un empate, nunca perdió una pelea profesional. Terminó su carrera con 51 victorias y 1 empate, siendo campeón mundial en 2 divisiones y uno de los técnicos más finos del boxeo.

@diegosotobox Cuando el Finito López hizo ver a otro campeón como un novato 🥵🥊 ♬ sonido original - Boxeo con Diego Soto

Estas trayectorias reflejan lo extraordinario que resulta mantenerse invicto en un deporte donde cada combate pone en juego la carrera, la salud y la historia personal del boxeador.