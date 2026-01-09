Saúl “Canelo” Álvarez reaparece y sacude al boxeo mundial

El mundo del boxeo volvió a ponerse de pie con un solo gesto. Saúl "Canelo" Álvarez rompió el silencio tras su cirugía y lo hizo a su manera: entrenando.

Un video difundido en redes sociales lo mostró lanzando golpes por primera vez desde su intervención, trabajando en la azotea de un centro de alto rendimiento en Guadalajara, México. La imagen fue breve, pero el impacto inmediato.

Un mensaje para sus oponentes

El mensaje fue claro y directo. Canelo ya está de regreso en el gimnasio y su recuperación avanza mejor de lo esperado. Aunque todavía no hay una fecha oficial para su pelea de retorno, el video encendió la conversación en todo el planeta boxístico.

La especulación apunta a que podría perderse su tradicional combate del Cinco de Mayo, pero septiembre aparece como la ventana más realista para volver a verlo en el ring.

No hubo palabras, no hubo anuncios formales. Solo guantes, movimiento y determinación. Para muchos, fue suficiente para confirmar que el proceso sigue su curso y que el regreso ya no es una promesa lejana, sino una realidad en construcción.

El video que reavivó la esperanza

Las imágenes de Canelo entrenando no solo mostraron su estado físico, también transmitieron un mensaje emocional: el campeón no ha terminado.

Después de semanas de incertidumbre, el simple acto de volver a golpear fue interpretado como una señal positiva tanto para sus seguidores como para el negocio del boxeo.

El mexicano sabe que cada paso es observado con lupa. Por eso, este primer vistazo a su preparación fue recibido como una inyección de optimismo. No hay prisa, pero sí convicción. El regreso será medido, estratégico y acorde a su estatus.

El rival y un legado que no se discute

Ahora, la gran pregunta es inevitable: ¿quién será el rival del regreso? La revancha ante Terence Crawford, un deseo personal de Canelo, ya está descartada.

En el radar aparecen nombres de alto riesgo como David Benavidez y Hamzah Sheeraz, combates exigentes para un primer paso tras una lesión. Sin embargo, más allá del oponente o la fecha exacta, hay algo que no está en debate: el legado de Canelo Álvarez.

Con 63 victorias (39 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates, además de más de 15 campeonatos mundiales en distintas divisiones, su lugar en la historia del boxeo está asegurado. Ese peso histórico fue reconocido recientemente por The Ring Magazine, que lo incluyó en el Top 10 de los mejores boxeadores del siglo XXI, ubicándolo en el décimo puesto. Un reconocimiento que confirma su impacto más allá de una pelea.

El regreso ya fue anunciado, aunque sin palabras. Ahora, solo queda esperar. El ring está listo. "Canelo" Álvarez también.

