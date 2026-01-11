Uno de los mejores boxeadores del mundo peleaba para comer arroz; así lo contó

Las actividades boxísticas traen consigo serias consecuencias para muchos de las grandes leyendas, sin embargo una situación que ha sido clave para dedicarse a ello es el dinero. Y precisamente eso es lo que vivió una de las leyendas contemporáneas. Manny Pacquiao compartió que entró al boxeo porque le daba dinero para comer un poco de arroz.

¿Por qué Pacman Pacquiao no tenía dinero para comer arroz?

Es conocido que el filipino pasó una infancia muy complicada al crecer en situaciones desfavorables. En un encuentro que tuvo con un diario español confesó que vio a su hermano llorar por el hambre que tenían. Incluso agregó que tomaba agua solo para no morirse, pues no tenían dinero para alimentarse.

Fue en esa situación en la que decidió probar en distintos trabajos, pero el boxeo daba dinero de manera rápida. “Mi deporte era el baloncesto, pero una vez hubo una competición por dinero a la que podías apuntarte y me puse a boxear. Te daban dos dólares si ganabas; uno si perdías. Con eso podía comprar un bowl de arroz”.

Es decir, vivió lo que muchos de los grandes pugilistas de la historia experimentaron, el hambre. En ese sentido, el boxeo se convirtió en su manera de encontrar dinero rápido. Incluso, cuando se percataron de que era bueno con los puños, sus primeros promotores ignoraron que era menor de edad cuando lo descubrieron a los 16 años.

De pelear por arroz a convertirse en político: ¿a qué se dedica Manny Pacquiao?

Aunque tuvo una lucha de regreso en 2025, esto se dio en el tiempo donde no fue aceptado en el Senado de Filipinas. Retirado del boxeo desde 2021, se involucró en los ámbitos políticos en su país, declarando que no cree en las personas involucradas en ese rubro… pero busca ayudar a la gente. Por ello, espera entrar a ese mundo en los siguientes procesos electorales.

“No me gusta la política, odio a los políticos, pero estoy en ella para ayudar al público, para darles casas gratis a los más necesitados y que dentro de 200 años se recuerde”.