La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca este 11 de junio. Más allá de la competencia, el torneo destaca por ser el punto de reunión de los mejores jugadores de futbol a nivel internacional, donde ciertos clubes se consolidan como la base de distintas selecciones o por su parte, suelen tener una gran cantidad de jugadores que son convocados a distintas selecciones nacionales. A continuación, presentamos el TOP 5 de los equipos que más jugadores han aportado a esta edición mundialista.

Selecciones con más jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con 15 jugadores convocados tenemos al FC Barcelona, en su mayoría con jugadores convocados para la selección española

Jugadores del FC BARCELONA convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Raphinha (Brasil), Hamza Abdelkarim* (Egipto), Dani Olmo (España), Eric García (España), Ferran Torres (España), Gavi (España), Joan García (España), Lamine Yamal (España), Pau Cubarsí (España), Pedri (España), Jules Koundé (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Frenkie de Jong (Países Bajos), João Cancelo (Portugal) y Ronald Araujo (Uruguay).

El Paris Saint-Germain se ha caracterizado por ser de los equipos más fuertes de Francia y la cantidad de jugadores que convocaron (16) para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ demuestra por qué lo es.

Top 5: Los clubes que más jugadores aportan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|FC BARCELONA

Jugadores del PSG convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Marquinhos (Brasil), Kang-In Lee (Corea del Sur), Willian Pacho (Ecuador), Fabián Ruiz (España), Bradley Barcola (Francia), Désiré Doué (Francia), Lucas Hernández (Francia), Ousmane Dembélé (Francia), Warren Zaïre-Emery (Francia), Achraf Hakimi (Marruecos), Gonçalo Ramos (Portugal), João Neves (Portugal), Nuno Mendes (Portugal), Vitinha (Portugal), Ibrahim Mbaye (Senegal) y Khalil Ayari* (Túnez).

Finalista de la Champions League, el Arsenal cuenta con 16 jugadores en su plantilla que fueron convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Kai Havertz (Alemania), Leandro Trossard (Bélgica), Gabriel (Brasil), Gabriel Martinelli (Brasil), Piero Hincapié (Ecuador), David Raya (España), Martín Zubimendi (España), Mikel Merino (España), William Saliba (Francia), Bukayo Saka (Inglaterra), Declan Rice (Inglaterra), Eberechi Eze (Inglaterra), Noni Madueke (Inglaterra), Martin Ødegaard (Noruega), Jurriën Timber (Países Bajos) y Viktor Gyökeres (Suecia).

Top 5: Los clubes que más jugadores aportan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|ARSENAL

Con una trayectoria marcada por el dominio constante en la Bundesliga, el FC Bayern Múnich reafirma su relevancia global. El club se sitúa como el segundo equipo que más jugadores aporta a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sumando un total de 18 convocados: A. Pavlovic (Alemania), Jamal Musiala (Alemania), Jonathan Tah (Alemania), Leon Goretzka (Alemania), Lennart Karl (Alemania), Manuel Neuer (Alemania), Joshua Kimmich (Alemania), Konrad Laimer (Austria), Alphonso Davies (Canadá), Luis Díaz (Colombia), Min-Jae Kim (Corea del Sur), Josip Stanisic (Croacia), Dayot Upamecano (Francia), Michael Olise (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Hiroki Ito (Japón), Bara Sapoko Ndiaye (Senegal) y Nicolas Jackson (Senegal).

Top 5: Los clubes que más jugadores aportan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Bayern Munich

Por último, el equipo con más jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el Manchester City, pese no haber tenido la mejor temporada se posicionan en primer lugar de este top con 19 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Rayan Aït-Nouri (Argelia), Jérémy Doku (Bélgica), Josko Gvardiol (Croacia), Mateo Kovacic (Croacia), Omar Marmoush (Egipto), Rodri (España), Rayan Cherki (Francia), Antoine Semenyo (Ghana), James Trafford (Inglaterra), John Stones (Inglaterra), Marc Guéhi (Inglaterra), Nico O'Reilly (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Nathan Aké (Países Bajos), Tijjani Reijnders (Países Bajos), Bernardo Silva (Portugal), Matheus Nunes (Portugal), Rúben Dias (Portugal) y A. Khusanov (Uzbekistán).

Top 5: Los clubes que más jugadores aportan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Manchester City

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar EN VIVO Y GRATIS a través de TV Azteca. El canal se encargará de transmitir 32 partidos de manera gratuita entre los que se encuentran los juegos de Brasil y contra Marruecos de la fase de grupos.

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