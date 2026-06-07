ÚLTIMA HORA: Eriksen vuelve a desvanecerse en la cancha y SUSPENDEN el partido (VIDEO)

El futbol internacional vivió momentos de gran preocupación este domingo durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, luego de que Christian Eriksen se desplomara sobre el terreno de juego al minuto 65 del encuentro.

La acción ocurrió cuando el mediocampista danés cayó de manera repentina, lo que provocó una inmediata reacción de jugadores de ambos equipos, quienes solicitaron rápidamente el ingreso de los servicios médicos. El ambiente en el estadio cambió por completo mientras aficionados, compañeros y miembros de los cuerpos técnicos seguían con incertidumbre la atención al futbolista.

Las imágenes generaron preocupación debido a los antecedentes del jugador, quien en la Eurocopa de 2021 sufrió un paro cardíaco durante un encuentro entre Dinamarca y Finlandia. Aquel episodio conmocionó al mundo del deporte y puso en riesgo su vida, aunque posteriormente logró regresar a las canchas tras un largo proceso de recuperación.

En esta ocasión, el personal médico ingresó de inmediato para valorar el estado de Eriksen. Después de varios minutos de atención, el futbolista pudo recuperar la estabilidad y abandonar el campo consciente, situación que ayudó a disminuir la tensión que se había generado tanto en el estadio como entre los aficionados que seguían el partido.

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🎥WATCH: This was the moment Christian Eriksen suddenly went down after appearing to suffer a medical emergency on the pitch. A truly heartbreaking scene. Our thoughts and prayers are with him and his family. 🙏❤️pic.twitter.com/yJK8AGnyy1 — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 7, 2026

¿Qué dijo la Federeación Danesa de Futbol?

Horas más tarde, la Federación Danesa de Futbol informó que el jugador se encontraba estable y bajo observación médica. Asimismo, se confirmó que será sometido a diversas pruebas para determinar las causas exactas del desvanecimiento y descartar cualquier complicación adicional.

Ante la gravedad de la situación, los organizadores decidieron suspender el compromiso amistoso para priorizar el bienestar del futbolista. El resultado pasó a segundo plano mientras todas las miradas se centraban en la salud de una de las figuras más importantes de la selección danesa.

Aunque todavía no existe un diagnóstico oficial sobre lo ocurrido, las primeras actualizaciones fueron alentadoras, ya que Eriksen permaneció consciente y acompañado por especialistas médicos. Mientras tanto, aficionados, jugadores y distintas figuras del futbol han expresado su apoyo al mediocampista, esperando que este incidente no tenga consecuencias mayores y que pueda recuperarse completamente en los próximos días.

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