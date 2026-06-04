André Jardine revela la razón por la que sale del América: “Llevan al entrenador a trabajar al límite”

Recién se dio el anuncio de que en Coapa buscan nuevo director técnico; se oficializó la salida de André Jardine como DT de las Águilas del América y todos los aficionados del club quedaron a la espera de la postura del estratega brasileño. Esta tarde, el club realizó una conferencia de prensa en la que Jardine platicó con los medios de comunicación sobre su salida.

¿Por qué André Jardine dejó al Club América?

Jardine mencionó que, cuando terminó el Clausura 2026, se dio un tiempo para reflexionar sobre su futuro y cuál sería el siguiente paso en su carrera. Confesó que, aunque el sentimiento de continuidad crecía, se sentía agotado por la alta exigencia del club:

“Terminado el torneo, no fue de la forma en que queríamos. Nos dimos tiempo para pensar en el futuro, en cómo sería el siguiente paso. En mí fue creciendo un sentimiento de pensar en la continuidad, pero resumiendo: el desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia como el América, que lleva al entrenador a trabajar al límite, genera un cansancio más de lo normal”.

Además, confesó que fue una decisión tomada en conjunto; ambas partes acordaron darse una pausa para proteger la relación profesional que se había construido:

“Tomamos en conjunto la decisión, era el mejor camino para todas las partes cerrar esta etapa. Hay que proteger las relaciones que construimos, darnos una pausa…”.

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¿Qué títulos conquistó André Jardine en el Club América?

· Liga BBVA MX: 3

· Campeón de Campeones: 1

· Supercopa MX: 1

· Campeones Cup: 1

· Concacaf Champions Cup: 0

¿Quién será el próximo director técnico del Club América?

Son muchos los nombres que han sonado para cubrir esta vacante; sin embargo, el candidato más fuerte es Guillermo Almada. El técnico uruguayo cuenta con amplia experiencia dirigiendo en México (Pachuca y Santos Laguna), además de su paso por el fútbol europeo en el Real Valladolid y el Real Oviedo.