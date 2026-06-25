Estos son los jugadores mejor valuados de México tras su clasificación a 16vos de final de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ha tenido una destacada actuación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logrando clasificar a los 16vos de final con un paso perfecto tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Tras estos resultados la afición mexicana comenzó a confiar en que será el mejor mundial en la historia de México

El valor de mercado de los jugadores de la Selección refleja el gran momento que están viviendo en la Copa del Mundo. Santiago Giménez encabeza este listado con un valor de 18 millones de euros, seguido por Edson Álvarez y Armando González, quienes alcanzan los 15 millones de euros cada uno.

Otros elementos que destacan por su cotización son Julián Quiñones, con 14 millones de euros, además de Johan Vásquez y Erik Lira, quienes están valorados en 12 millones de euros. Asimismo, el talento joven se hace presente con Obed Vargas y Gilberto Mora, ambos con un valor de 10 millones de euros.

Alexis Vega, quien tiene un valor de 8 millones de euros.

Brian Gutiérrez, valorado también en 8 millones de euros.

Roberto Alvarado, con 7.5 millones de euros.

César Montes, también con una tasación de 7.5 millones de euros.

Orbelín Pineda, con un valor de 7 millones de euros.

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Estos son los mejores valuados de la selección mexicana, sin embargo, seguramente podrá haber cambios en esta lista en los próximos días, todo derivado del rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo es el próximo partido de México?

México enfrentará los 16vos de final el próximo martes 30 de julio en punto de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, el rival aún se desconoce.

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