La increíble estrategia de LA Galaxy para fichar a Hirving Lozano: San Diego FC ya no lo quiere

El futuro de Hirving Lozano en la MLS parece estar cerca de dar un giro. Cuando todo apuntaba a una continuidad complicada en San Diego FC, apareció una alternativa para cambiar su panorama. LA Galaxy encontró una fórmula para intentar incorporarlo sin asumir por completo el costo de su contrato.

La negociación tomó fuerza en los últimos días. De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el “Chucky” Lozano —vetado en México— ya dio el visto bueno para cambiar de equipo. Las conversaciones entre LA Galaxy y San Diego FC están avanzadas y contemplan una operación que busca beneficiar a las tres partes involucradas.

Chucky Lozano difícilmente regrese a México|Crédito: San Diego FC

El salario de Hirving Lozano: la clave en el fichaje de LA Galaxy

El acuerdo que negocian ambos clubes consiste en un préstamo por un año con opción de compra. Además, LA Galaxy registraría al atacante mexicano como Jugador Franquicia. La clave de la operación pasa por el reparto del salario, un punto que permitió destrabar las conversaciones entre las directivas.

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San Diego FC seguiría cubriendo una parte importante del sueldo anual del futbolista, que ronda los 9 millones de dólares, según datos salariales de la Asociación de Futbolistas de la MLS. Esa condición le permitiría a LA Galaxy reforzar su plantel sin comprometer de manera importante su margen financiero.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

¿Por qué San Diego FC decidió prescindir de Hirving Lozano?

La salida del “Chucky” comenzó a tomar forma tras los problemas internos vividos durante la temporada pasada. Según The Athletic, la relación entre Lozano y el entrenador Mikey Varas quedó deteriorada después de un episodio disciplinario ocurrido en octubre, cuando el jugador habría manifestado su inconformidad tras ser sustituido en un partido.

Aunque volvió a tener minutos después de ese incidente, el último encuentro oficial de Hirving Lozano fue el 29 de noviembre de 2025 frente a Vancouver Whitecaps en los playoffs de la MLS Cup. Posteriormente dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico y Varas confirmó que ya no lo contemplaba dentro de su proyecto deportivo.

Chucky Lozano actualmente es jugador del San Diego FC|@hirvinglozano

LA Galaxy busca relanzar la carrera de Hirving Lozano

Si el préstamo se concreta, Lozano volvería a competir después de casi ocho meses sin actividad oficial. Esa continuidad también sería importante pensando en recuperar protagonismo tras perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México.

Los siguientes pasos son definir la distribución final del salario, realizar las pruebas médicas y firmar el contrato. Si no surgen cambios en las negociaciones, LA Galaxy anunciaría al “Chucky” como refuerzo.

