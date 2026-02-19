Chucky Lozano está vetado en México, pero no en Europa... esto dijo de él un grande

El entrenador fue claro: Hirving Lozano no vuelve a jugar en el San Diego FC mientras él esté al frente del club. En ese contexto, también aseguran que el “Chucky” está vetado de México, pues todo indica que no volverá a la Liga BBVA MX en el corto plazo. Mientras tanto, un grande habló muy bien sobre él y no se descarta que lo ayude a tener un nuevo club de Europa prontamente.

Resulta que mientras el Chucky Lozano recibe malas noticias en la MLS y todo indica que no jugaría la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México ante su falta de minutos y su particular veto. Aunque en 2025 jugó 5 partidos con el combinado azteca, ahora no tiene minutos en Estados Unidos, incluso a pesar del respaldo de Luciano Spalletti.

Un detalle podría abrir la puerta a que Hirving Lozano siga con San Diego FC|MexSport

El entrenador del Chucky Lozano en Napoli defendió al jugador mexicano

Mientras el extremo de 30 años no juega en San Diego, el actual entrenador de la selección italiano, Luciano Spalletti, volvió a demostrar cómo quiere a Hirving Lozano. Tras dirigirlo en ese famoso e histórico Napoli campeón, el DT habló muy bien del futbolista mexicano y prácticamente lo recomendó a clubes de Europa, en medio de las polémicas.

“(Lozano) tiene una ligereza y una cualidad para invertir las acciones de juego. Cuando tiene el balón solo, vuelca la mesa y hace que el campo se incline. Estaría muy feliz de verlo en Europa porque es un chico muy dulce”, expresó

Luciano Spalletti|Tullio M. Puglia/Getty Images

. Así, hay que ver si, con la recomendación del DT de Italia, algún club europeo decide ficharlo.

La difícil actualidad del Chucky Lozano complica su lugar en el Mundial 2026

El director deportivo Tyler Heaps confirmó que el mexicano ya no entra en los planes del San Diego. Reportes indican que no rescinde contrato porque le adeudan una verdadera fortuna (se habla de 20M de dólares). El entrenador Mikey Varas aseguró lo mismo, por lo que todo indica que no hay vuelta atrás aunque llegó hace poco tiempo como jugador franquicia.

Aunque el Chucky Lozano fue convocado por Javier Aguirre en los últimos tiempos en México, desde el 30 de noviembre de 2025 que no juega y eso haría que no vaya al Mundial 2026.

