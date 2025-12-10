¡Sufre Nicolás Larcamón! Cruz Azul se estaría despidiendo del fichaje que más deseaba
La Máquina Celeste quería fichar a un argentino que se destacaba, pero parece que no le alcanzaría
Mientras que se enfrenta al poderoso Flamengo por la Copa Intercontinental (Derbi de las Américas) , la directiva de Cruz Azul ya se está moviendo para intentar fichar a un jugador que Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico habían visto con muy buenos ojos. Sin embargo, las condiciones para su fichaje parecen ser muy adversas y se podrían despedir de él.
Tras la pésima noticia de la lesión de Jesús Orozco Chiquete , los Cementeros comenzaron a moverse con rapidez en el mercado de fichajes, según trascendió recientemente. En ese contexto, ha trascendido que la intención era que Nicolás Larcamón pudiera contar con Agustín Palavecino para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Aunque Cruz Azul mira con muy buenos ojos a Agustín Palavecino, el periodista Pepe Hanan asegura que Necaxa tiene una postura muy clara para con el futbolista argentino de 29 años: no es negociable. De este modo, La Máquina podría despedirse del fichaje que más deseaba. Sin embargo, no todo está perdido…
La única posibilidad que le queda a Cruz Azul de fichar a Agustín Palavecino
Según trascendió, los Rayos no piensan dejar ir a Agustín Palavecino. Sin embargo, el mediocampista con pasado en Pachuca y River Plate tiene un detalle no menor en su contrato: posee una cláusula de rescisión que sí permitiría a Cruz Azul incorporarlo. Aunque no se sabe oficialmente de cuánto es el monto, se habla de cerca de 8 millones de dólares.
Esto mismo había sucedido con José Paradela en el mercado de fichajes pasado. Hay que ver si se consigue juntar a los argentinos en Cruz Azul o si finalmente Palavecino continúa en Necaxa para el Clausura 2026. Todo indica que no será una operación fácil para La Máquina Cementera. Su precio de mercado es de 4 md€, según Transfermarkt.
Los números de Agustín Palavecino en la Liga BBVA MX
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Agustín Palavecino en la Liga MX son los siguientes:
En Pachuca:
- Partidos jugados: 3
- Encuentros disputados como titular: 3
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 0
- Tarjetas: 1 amarilla
En Necaxa:
- Partidos jugados: 58
- Encuentros disputados como titular: 58
- Goles convertidos: 11
- Asistencias aportadas: 10
- Tarjetas: 12 amarillas.