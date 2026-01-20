Se formó como estrella en la Liga BBVA MX y ahora clubes grandes se pelean por él

La Liga BBVA MX siempre se ha caracterizado por tener un gran capital y firmar a estrellas del futbol europeo o sudamericano sin muchos problemas. Hoy en día, existen casos como el de Allan Saint-Maximin en el América o Ángel Correa en Tigres. Sin embargo, el futbol mexicano también ha sabido formar a futbolistas talentosos que hoy son figuras fuera de la Primera División de México; ese es el caso de Marino Hinestroza.

Oriundo de Cali (Colombia) y de 23 años, pasó por clubes sudamericanos como Palmeiras y América de Cali, pero su formación fue finalizada en Pachuca, club donde logró debutar en la Primera División. Hinestroza se dio a conocer dentro de la Liga BBVA MX y, en el año 2024, el Columbus Crew de la MLS desembolsó poco más de 3 millones de dólares para hacerse con sus servicios. En la actualidad, el extremo es pretendido por equipos grandes de Sudamérica.

Marino Hinestroza es pretendido por equipos grandes de Sudamérica|Crédito: @maarii_angulo / IG

Marino Hinestroza, en el radar de Boca Juniors y Vasco da Gama

Hinestroza consiguió destacar en el futbol colombiano jugando para Atlético Nacional y esto conllevó que varios equipos importantes de Sudamérica hayan puesto el ojo sobre él. Uno de ellos es Boca Juniors, equipo argentino que confirmó el interés mediante su entrenador, Claudio Úbeda, en conferencia de prensa:

“Lo que todos sabemos, Boca hizo su oferta y su trabajo, está esperando respuesta y ojalá se pueda resolver. Uno anhela que sea lo más rápido posible, pero bueno, es cuestión de esperar estas horas que se va a definir seguramente, y que se pueda sumar lo antes posible”, fue lo que expresó el director técnico tras el triunfo del ‘Xeneize’ ante Olimpia de Paraguay en un amistoso de pretemporada.

Sin embargo, al interés del cuadro argentino se ha sumado un club brasileño. Distintas fuentes aseguran que Vasco da Gama habría colocado una oferta millonaria por Hinestroza, incluso superando el ofrecimiento de Boca. En estos momentos, los brasileños estarían en ventaja ante los argentinos, al ofrecer 6 millones de dólares por el 80% de la ficha del ex-Pachuca.

Hinestroza brilló en Atlético Nacional

El extremo colombiano, que ya fue citado a la selección de Colombia, tuvo su mejor presentación en Atlético Nacional de Medellín. Disputó dos temporadas con el equipo colombiano y ha logrado cosechar 5 títulos: dos de copa, una Supercopa de Colombia y un campeonato de liga, el cual ganó cuando Efraín Juárez, hoy director técnico de Pumas, era entrenador del Verdolaga.