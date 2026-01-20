Allan Saint-Maximin lanzó un polémico mensaje y todos dicen que era para André Jardine

América no está teniendo el mejor inicio de torneo dentro de la Liga BBVA MX y acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. El empate sin goles ante Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026 significó una sequía histórica para las Águilas y, en medio de este mal momento, Allan Saint-Maximin, jugador francés del equipo azulcrema, se pronunció en redes sociales con un mensaje que fue vinculado a André Jardine.

Luego del empate 0-0 ante los Tuzos , el extremo publicó en Instagram una historia donde se puede leer un texto en su idioma natal y que rápidamente encendió las especulaciones, donde incluso muchos aficionados creen que el mensaje fue para el DT del América: “Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla”, fue lo que escribió Saint-Maximin traducido al español.

Saint-Maximin se pronunció en redes sociales|Crédito: Instagram / @clubamerica

Los aficionados reaccionan al mensaje de Saint-Maximin

Como era de esperarse, las palabras del delantero francés no pasaron desapercibidas y cientos de aficionados dieron sus opiniones respecto al texto compartido por el jugador. “Maximin vs Jardine”, “Ese vestuario debe estar más caliente que un horno”, “Tendida de cama a Jardine”, fueron algunos comentarios recopilados de la red social de X.

El comentario de Saint-Maximin tomó más fuerza, sobre todo por haber sido suplente en el juego ante Pachuca. El uruguayo Brian Rodríguez tomó su lugar y el francés jugó apenas 3 minutos al haber ingresado desde el banquillo en el minuto 87 de partido. La afición relaciona este mensaje con una posible molestia con Jardine, por no brindarle la confianza necesaria para ser titular.

El mensaje de Saint-Maximin en su cuenta de Instagram|Crédito: @st_maximin / IG

América no levanta cabeza en el Clausura 2026

Muy lejos quedó el tricampeonato de las Águilas, pues su actualidad es totalmente distinta. Apenas suman dos puntos en estas tres primeras jornadas del Clausura 2026 y se ubican en la posición número 15 de la tabla general, situación que enciende las alarmas dentro de Coapa. El equipo de Jardine solamente supera a Querétaro, Santos Laguna y Mazatlán y se encuentra a 7 unidades del líder, Chivas (9).