Estrella de Pumas fue el MEJOR jugador del partido en la histórica victoria de Ecuador vs Alemania

La Selección de Ecuador cumplió con su parte y remontó a la poderosa Alemania este jueves 25 de junio para sumar cuatro puntos en el Grupo E y prácticamente asegurar su pase a la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM como uno de los mejores terceros lugares; sin embargo, nada de esto habría sido posible de no ser por una figura de Pumas en el plantel ecuatoriano.

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Ecuador vs Alemania: Resumen Express de un partidazo lleno de goles y emoción en el Mundial 2026™ 🇪🇨🇩🇪

Pedro Vite, la figura de Pumas que llevó a Ecuador a la victoria ante Alemania

Ecuador necesitaba la victoria a como diera lugar para asegurar su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo consiguió al remontar ante Alemania para llevarse la victoria 2-1 en un partido donde la figura fue Pedro Vite, jugador de Pumas.

El mediocampista de los Universitarios asistió en el primer gol de Ecuador al poner el pase para que Nilson Angulo marcara el primero de la tarde.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador’s Pedro Vite and Gonzalo Plata celebrate after the match REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

Fue el propio Angulo el que fue elegido como el mejor jugador del partido por parte de la FIFA, a través de la votación de los aficionados, pero Vite fue el que registró mejores calificaciones de los 22 jugadores dentro de la cancha.

Ecuador le debe a Pedro Vite el pase a los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares y ser el rival de México en la siguiente ronda en un partido que se disputaría en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, pero para ello tendremos que esperar hasta el último día de la Jornada 3 de la Fase de Grupos para conocer a todos los calificados.

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