Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por 16avos del Mundial 2026: Fecha, hora y en qué estadio se juega

Tras la fase de grupos, las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto norteamericano buscará aprovechar su condición de local para avanzar de ronda en el calendario mundialista, mientras que el equipo europeo intentará dar la sorpresa en territorio estadounidense.

Fecha, día y hora del Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por 16avos de final

El partido corresponde al encuentro número 81 del torneo y se disputará este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México). Tras jugar con Turquía, Estados Unidos llega a esta instancia después de superar la fase de grupos como líder del Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina arriba a este duelo de eliminación directa tras haber quedado tercero del Grupo B.

|REUTERS

El Estadio Bahía de San Francisco albergará el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina jugarán en el Estadio Bahía de San Francisco, uno de los recintos seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El inmueble se encuentra en territorio estadounidense y forma parte de las sedes oficiales del torneo internacional. Será el último duelo que tendrá este espacio en el campeonato del mundo.

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El estadio recibirá 6 encuentros mundialistas durante la competencia y será escenario de uno de los cruces más atractivos de los 16avos de Final. La afición estadounidense espera una buena entrada para acompañar al equipo local en busca del boleto a la siguiente ronda, los Octavos de Final.

|Mexsport

¿Cómo llega Estados Unidos al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto norteamericano ganó el Grupo D una fecha antes del final debido a los resultados que se fueron dando. Así fueron sus tres partidos en la fase de grupos:

Fecha 1: Estados Unidos 4-1 Paraguay

Fecha 2: Estados Unidos 2-0 Australia

Fecha 3: Estados Unidos - Turquía

¿Cómo llega Bosnia y Herzegovina al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto europeo fue 3° del Grupo B al finalizar las tres jornadas debido a los diferentes resultados en los encuentros disputados. Así fueron sus tres partidos en la fase de grupos:

Fecha 1: Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Fecha 2: Bosnia y Herzegovina 1-4 Suiza

Fecha 3: Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Estados Unidos tendría rival para Dieciseisavos de Final|Crédito: @USMNT / X

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