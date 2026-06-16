La estrella de la Selección Mexicana que ya amarró su futuro en Club América

Tras la victoria de México contra Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mucho se habla sobre el futuro de los jugadores de la Selección Mexicana en el próximo mercado de fichajes. En ese marco hay un futbolista mexicano que ya tendría encaminada su llegada al Club América para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Club América incorporó a un ex Chivas y ya comenzó a trabajar en la reestructura del plantel tras la salida de André Jardine. En medio de ese panorama apareció el nombre de Luis Chávez como prioridad. El mediocampista de la Selección Mexicana sería uno de los pedidos específicos de Guillermo Almada para reforzar al equipo azulcrema durante el verano.

Luis Chávez sería el primer refuerzo del América

De acuerdo con distintos reportes, América ya alcanzó un acuerdo verbal con el futbolista mexicano mientras disputa el Mundial 2026. Las negociaciones con el entorno de Chávez habrían avanzado de forma importante durante los últimos tiempos. Incluso aseguran que habría un entendimiento salarial.

Sin embargo, no todo es tan sencillo para el América. El siguiente paso será cerrar el acuerdo económico con el Dínamo Moscú. La directiva azulcrema todavía necesita definir el monto definitivo del traspaso y un plan de pagos. El valor de mercado de Chávez está en 6 millones de euros y su contrato expira en junio de 2027.

Roberto Alvarado during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Portugal National Team at Centro de Alto Rendimiento (CAR), on March 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|David Leah/David Leah

Guillermo Almada eligió a Luis Chávez para su proyecto

Distintos reportes desde el interior de Coapa dicen que el técnico uruguayo considera que el mediocampista mexicano es clave para su idea. Almada busca reforzar la zona media con jugadores de experiencia internacional y capacidad para manejar los tiempos del partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Además del talento futbolístico, en América valoran la personalidad de Chávez dentro del campo. El mediocampista de 30 años regresó recientemente después de atravesar una lesión que lo mantuvo fuera de actividad durante más de siete meses. Aun así, logró volver a la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los números de Luis Chávez en el Dinamo Moscú

De acuerdo a BeSoccer, estos han sido los números de Luis Chávez en la última temporada en medio de su lesión: