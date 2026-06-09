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No solo Raúl Jiménez: estos jugadores de México podrían cambiar de equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jugadores de la Selección Mexicana tendrán varios cambios de cara a la próxima temporada

No solo Raúl Jiménez: estos jugadores de México podrían cambiar de equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Raúl Jiménez es noticia en México y Europa porque tendría arreglado su regreso al Wolverhampton, equipo en el que brilló en la Premier League. Tras su paso por el Fulham, llegaría gratis a los Wolves. En tanto, hay muchos cambios probables en los jugadores de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Todos los jugadores de la Selección Nacional de México y sus posibles transferencias

Porteros:

México vs Sudáfrica en vivo y gratis Copa Mundial de la FIFA 2026 Estadio Ciudad de México

Defensas:

  • Israel Reyes (América): vinculado cada vez más a equipos de la Serie A de Italia.
  • Jorge Sánchez (PAOK): Cruz Azul, América y Pumas compiten por su fichaje.
  • César Montes (Lokomotiv Moscú): Cruz Azul y la liga de Turquía pusieron sus ojos en él.
  • Edson Álvarez (Fenerbahce): estaría casi asegurada su salida de la Premier League y de Turquía. Rayados de Monterrey podría ser una opción.
  • Johan Vásquez (Genoa): es pretendido por AC Milan.
  • Jesús Gallardo (Toluca): seguiría.
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar): seguiría.

TE PUEDE INTERESAR:

Mediocampistas:

  • Álvaro Fidalgo (Real Betis): seguiría allí.
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara): el Copenhague de Dinamarca tendría sus ojos en él.
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas): es pretendido principalmente por los Rayados de Monterrey.
  • Erik Lira (Cruz Azul): es pretendido principalmente por el Girona FC.
  • Luis Romo (Guadalajara): otro jugador pretendido por el CF Monterrey.
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid): seguiría en Atlético Madrid.
  • Gilberto Mora (Xolos de Tijuana): clubes de La Liga, Premier League y Serie A.
  • Luis Chávez (Dínamo Moscú): Club América y Chivas estarían interesados.
Más goles Santi Raúl
Raúl es quien terminará con más goles la justa veraniega, según la IA.|@raulalonsojimenez9

Delanteros:

  • Roberto Alvarado (Guadalajara): pretendido por la MLS y Flamengo de Brasil.
  • César Huerta (Anderlecht): volvería a la Liga MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 
  • Guillermo Martínez (Pumas): podría irse a otro equipo de la Liga MX.
  • Armando González (Guadalajara): Sporting Lisboa y el futbol alemán pusieron sus ojos en él.
  • Santiago Gimenez (AC Milan): la Lazio haría todo para llevárselo.
  • Raúl Jiménez (Fulham): el Club América tiene el sueño de tenerlo de nuevo pero el Wolverhampton sería el equipo que se lo llevaría.
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah): no regresaría a México pero podría aceptar alguna oferta de Europa.
  • Alexis Vega (Toluca): seguiría

¿Qué partidos tiene México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

  • Jueves, 11 de junio 2026 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México – 13:00 horas — Grupo A
  • Jueves, 18 de junio 2026 – Partido 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – 19:00 horas — Grupo A
  • Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 3 – México vs. Chequia – Estadio Ciudad de México – 19:00 horas — Grupo A

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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