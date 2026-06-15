Quedó a deber en Chivas, dejó el futbol, pero ahora vuelve del retiro con apenas 33 años

Josecarlos Van Rankin parecía haber dejado atrás el futbol profesional, pero su historia tendrá un nuevo capítulo en México. El lateral derecho fue anunciado como refuerzo de Atlético Morelia para el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un movimiento que llama la atención por su pasado en equipos como Chivas, Pumas, Santos Laguna y Necaxa.

El defensor capitalino, que también tuvo experiencia internacional con Portland Timbers de la MLS y Etar Veliko Tarnovo de Bulgaria, volverá a las canchas después de un periodo alejado de la actividad profesional. Aunque llegó a ser considerado como una promesa importante del futbol mexicano, su carrera tomó distintos caminos y ahora tendrá una nueva oportunidad con el conjunto michoacano.

Josecarlos Van Rankin vuelve del retiro para jugar con Atlético Morelia

Atlético Morelia presentó a sus primeros refuerzos de cara al Apertura 2026 y entre ellos apareció el nombre de Josecarlos Van Rankin. Junto a él también fueron anunciados René López y Raúl Sandoval, quienes ya se incorporaron a los trabajos del equipo bajo las órdenes de Mario Ortiz.

Con trayectoria nacional e internacional, Josecarlos Van Rankin aportará experiencia y liderazgo a la zaga defensiva del rojiamarillo. 👊



¡Bienvenido Van Ra! 🔴🟡#DelCanarioSoy pic.twitter.com/uPUe654Dxy — Club Atlético Morelia (@C_A_Morelia) June 12, 2026

La llegada de Van Rankin representa uno de los movimientos más llamativos del mercado en la Liga de Expansión MX, pues el defensor regresa al futbol profesional con 33 años y después de haber estado sin jugar desde el año 2024. Para Morelia, su fichaje significa sumar experiencia en una zona clave del campo.

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El lateral derecho tendrá el reto de demostrar que todavía puede competir en buen nivel, pero también de recuperar una versión que en su momento le permitió llegar a clubes importantes del futbol mexicano e incluso ser considerado para la Selección Mexicana.

Qué pasó con Josecarlos Van Rankin en Chivas

Van Rankin llegó a Chivas después de su etapa con Pumas, pero su paso por Guadalajara no terminó de consolidarse como se esperaba. Con el Rebaño disputó 19 partidos en la temporada 2018-19 y 26 encuentros en la 2019-20, sin registrar goles en esas campañas, según los datos de AS.

Josecarlos Van Rankin no tuvo un buen paso por Chivas

Aunque tuvo momentos de regularidad, el lateral no logró convertirse en una pieza indiscutible dentro del club rojiblanco. De hecho, posteriormente salió rumbo a Santos Laguna y más tarde fue cedido a Portland Timbers, donde buscó relanzar su carrera fuera de la Liga BBVA MX.

Su etapa en Chivas quedó marcada por esa sensación de promesa que no terminó de explotar. Llegó con cartel de jugador con recorrido, tuvo oportunidades, pero no consiguió dejar una huella fuerte en el equipo.

Cuándo inicia el nuevo reto de Van Rankin con Atlético Morelia

Van Rankin ya forma parte del plantel de Atlético Morelia para el Apertura 2026, por lo que su regreso podría darse desde el arranque del torneo. El club michoacano busca armar un equipo competitivo y su fichaje apunta a reforzar la experiencia en la línea defensiva.

Para el exjugador de Chivas, esta etapa representa mucho más que un simple regreso. Después de quedar a deber en Guadalajara y alejarse del futbol, Van Rankin tendrá una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede competir en el profesionalismo mexicano.