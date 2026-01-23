Estuvo en América, sonaba para Tigres y prefirió irse a jugar a un equipo menos prestigioso

En las últimas semanas, sonó que Tigres tenía en la mira a Richard Sánchez , quien tuvo un paso ganador en América, pero ante la falta de minutos decidió irse del club. Hoy, el mediocampista vuelve a un equipo menos prestigioso en México, como lo es el Olimpia de Paraguay.

El jugador de 29 años fue comprado por Racing en marzo de 2025, luego de conquistar un tricampeonato de liga con las Águilas. El conjunto argentino desembolsó alrededor de 3 millones de dólares , pero su rendimiento no fue el esperado, por lo que fue puesto como transferible a principios de 2026.

Richard Sánchez fue presentado como refuerzo del Olimpia de Paraguay.|@richardsanchez

“Siempre dije que mi sueño era volver a casa”, fueron las palabras de Richard en su presentación con el Olimpia, club que lo formó y debutó profesionalmente como futbolista. Con ello, se terminan las especulaciones que lo relacionaban con el conjunto felino.

Del cielo al infierno, la carrera de Richard tras dejar al América

El mediocampista llegó al América en verano de 2019 y permaneció casi 6 años en la institución. Con el conjunto de Coapa escribió su nombre con letras doradas al conquistar un tricampeonato de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, Richard perdió protagonismo en el club tras la llegada de André Jardine, por lo que en marzo de 2025 se fue a Racing, donde comenzó a vivir un infierno, ya que tampoco tuvo los minutos que esperaba y por los cuales dejó a uno de los 4 Grandes del futbol mexicano.

Con Racing, solo disputó 13 partidos durante 9 meses en todas las competencias, según estadísticas de BeSoccer. Ahora, llega cedido a Olimpia, donde buscará ser titular y recuperar el nivel que una vez mostró en México, y así volver a la Selección de Paraguay y colarse de último momento a la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026.