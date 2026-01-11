En América pedían su regreso, pero Richard Sánchez apunta a otro equipo de la Liga BBVA MX

Los futbolistas que formaron parte del tricampeonato del América quedarán en la historia de la institución. Algunos de ellos ya no forman parte del club y, según el deseo de los aficionados, Richard Sánchez es un nombre que ilusionó con su regreso durante el mercado invernal de la Liga BBVA MX. Sin embargo, las Águilas no aceleraron por su fichaje y otro equipo del futbol mexicano habría tomado la delantera para quedarse con sus servicios.

Tigres está cerca de fichar a Richard Sánchez

Reportes indican que el mediocampista paraguayo está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Tigres de la UANL. Si bien es cierto que el conjunto regiomontano tiene a varios nombres en carpeta , Sánchez es quien pica en punta para ser refuerzo para el Clausura 2026, aprovechando que no será tenido en cuenta por Racing Club, institución dueña de su ficha.

Richard Sánchez es buscado por Tigres|Crédito: @RacingClub / X

La realidad es que Richard nunca fue una opción concreta para las Águilas, pues la directiva no iba a pagar dinero por un jugador que habían vendido hace unos meses. Posteriormente, América oficializó el fichaje de Rodrigo Dourado, por lo que el sueño de ver a Sánchez con la camiseta azulcrema se desvaneció en los aficionados. Sin embargo, ahora estaría cerca de retornar a la Liga BBVA MX, pero para jugar en otro equipo.

Hace menos de un año, Racing desembolsó una cifra cercana a los 3 millones de dólares para efectuar su compra, no obstante, el jugador no tuvo el rendimiento que se esperaba y fue catalogado como futbolista transferible para este 2026. Se estima que Tigres pague una cifra similar o, incluso, más alta para quedarse con los servicios del tricampeón con las Águilas.

Richard Sánchez y su paso por el América

El canterano del Olimpia de Paraguay arribó a México en el año 2019 y fichó por el América con el objetivo de consagrarse como uno de los mejores mediocampistas de la liga. Su paso por las Águilas fue excelso: más de 200 partidos jugados y fue partícipe de varios campeonatos con los azulcremas.

Incluso, Sánchez obtuvo el famoso tricampeonato del América bajo las órdenes de André Jardine y, como si fuese poco, fue el autor del gol que le dio el tercer título a las Águilas, cuando se enfrentaron a Rayados de Monterrey en la final.