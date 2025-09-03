Estuvo desde niño en el América y llegó a valer 50 millones: hoy juega en la Selección Nacional

Raúl Jiménez estuvo desde niño en el América, pasando por sus diferentes categorías hasta llegar a debutar con el primer equipo y consagrarse campeón de la Liga BBVA MX. Las grandes actuaciones con las Águilas le dieron créditos para irse a Europa, donde fue tasado en 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos) y para ser convocado a la Selección Nacional, en la que se ubica como el tercer máximo goleador .

Jiménez arrancó su carrera en el equipo de sus amores: las Águilas, donde fue campeón de liga en 2 ocasiones. En ese inter fue llamado por primera vez a la Selección Mexicana, donde tuvo destacadas actuaciones tanto con la Sub-23 como con la mayor, con la que se le recuerda por marcar un golazo de chilena ante Panamá, crucial en las Eliminatorias del Mundial de Brasil 2014 .

Archivo TV Azteca Raúl Jiménez se formó en las inferiores del América, hasta llegar al primer equipo y ganar 2 campeonatos de la Liga BBVA MX

Raúl Jiménez y su mayor precio de 50 millones

Raúl Jiménez cumplió su proceso formativo con América, para después dar el gran salto a Europa, donde llegó tras fichar con Atlético de Madrid; sin embargo, no tuvo los minutos ni el rendimiento esperado, por lo que el club español lo cedió a Benfica.

TE PUEDE INTERESAR:



En Portugal, el seleccionado mexicano comenzó a anotar goles y a despuntar su carrera, pero su prime lo alcanzó cuando llegó a los Wolves en 2018. El delantero vivió su mejor momento en la Premier League, por lo que al cabo de 2 años fue tasado en 50 millones de euros, según Transfermarkt.

Raúl actualmente tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros (108.8 millones de pesos) a sus 34 años y se encuentra jugando en una de las mejores ligas del mundo: la Premier League con el Fulham.

La carrera de Raúl Jiménez con la Selección Nacional

Raúl Jiménez representó a la Selección Nacional en categorías menores, pero su mejor participación fue con la Sub-23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012. El examericanista fungió como un relevo de Oribe Peralta, quien fue el delantero titular del cuadro mexicano.

Jiménez ha disputado 3 Mundiales con la Selección Mayor: Brasil 2014, Rusia, 2018 y Qatar 2022, aunque fue en este último donde fue el delantero titular. Actualmente, pelea el puesto con Santiago Gimenez en lo que sería su cuarta justa internacional.

Además, Raúl está a 9 goles de superar el récord de Javier “Chicharito” Hernández como el máximo romperredes de la Selección Mexicana, pero por lo pronto se ubica en la tercera posición, solo por detrás de Jared Borgetti y del delantero de las Chivas.