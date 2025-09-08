deportes
Boleto más BARATO del Mundial 2026 costará 1,000 pesos y así puedes comprarlo en México

El Mundial 2026 arrancará aproximadamente en 9 meses, por ello la FIFA ya puso a la venta los boletos, los cuales se podrán adquirir de la siguiente manera

FIFA
José Alejandro
Mundial México 2026
FIFA ya dio a conocer el precio de los boletos para el Mundial 2026, el cual el más barato tiene un costo de 60 dólares , que al día de hoy son más de 1,000 pesos. Los tickets a los partidos de la justa internacional se pueden adquirir en la página oficial de la FIFA, con una serie de pasos a seguir.

1. Registrarse en la página de la FIFA
Los aficionados deberán de registrarse en la página oficial de la FIFA para participar en el sorteo de la preventa que se realizará del 10 al 19 de septiembre. No obstante, el único requisito para ello es pagar con una tarjeta de crédito o debito VISA. ¿Te quedaste sin boleto? Esta es la fecha clave para adquirir las entradas a los partidos del Mundial 2026 .

Boletos Mundial 2026
FIFA
La preventa de los boletos del Mundial 2026 estarán en preventa a partir de este 10 de septiembre

2. Fechas para adquirir boletos, de ser seleccionado
Los aficionados que sean seleccionados se les informará de ello a partir del 29 de septiembre, a fin de que del 1 al 21 de octubre pueden adquirir sus boletos, según el orden de llegada al sitio web.

3. Reventa de boletos o paquetes Hospitality
En caso de que los aficionados no alcancen boleto para asistir al Mundial 2026, la FIFA lanzará un sitio web de reventa de boletos, aunque por el momento se desconoce cómo funcionará y los precios que tendrán. Asimismo, se pueden adquirir los paquetes de lujo de Hospitality, los cuales ofrecen toda una experiencia a sus clientes, aunque los costos son demasiado elevados.

¿Cuántos boletos se podrán adquirir por persona?

Los aficionados pueden comprar hasta 4 entradas por un máximo de 10 partidos, los cuales se dividen de la siguiente manera: boleto para un solo partido, para una sola sede o específico para seguir durante el torneo a una selección.

El boleto más barato hasta el más caro para el Mundial 2026

El boleto más barato del Mundial 2026 tiene un precio de 60 dólares para la categoría 4, mientras que el más caro ronda los 6,370 dólares; es decir, más de 118 mil pesos en la categoría 1, que según las especificaciones, son los mejores asientos para presenciar los partidos del torneo más importante de futbol.

Curiosidades del deporte
