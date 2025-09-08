deportes
A casi ningún mexicano le gustó saber que este artista estaría en la inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina e incluso ya se reveló el horario del partido inaugural, donde se presentará el artista que pocos quieren

@estadiosdemexico
José Alejandro
Mundial México 2026
Xavi sería el artista que amenice la inauguración del Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio a las 12 del mediodía en el Estadio Banorte, según David Medrado . El intérprete que saltó a la fama con la canción “La Diabla” dejó entrever en una reciente entrevista que muy posiblemente sea parte de los shows del torneo, hecho que a pocos mexicanos le agradó, puesto que consideraron que hay mejores.

El cantautor de 21 años recientemente fue entrevistado por el Escorpión Dorado, quien le cuestionó su posible participación en el Mundial 2026, cuyo boleto más barato cuesta 1,000 pesos y así se pueden comprar en México .

Xavi sería el artista que inaugurará el Mundial 2026, hecho que a casi ningún mexicano le gustó

“No puedo decir nada ahorita. ¿Quién te dijo?, ¿Cómo sabes?”, respondió el cantante mexicano a los cuestionamientos del youtuber. Xavi no lo negó, por lo que muy posiblemente sí esté contemplado para amenizar el Mundial 2026 en el país azteca.

El intérprete de “La Víctima” fue confirmado como uno de los artistas que se presentarán en el Mundial 2026 por una estación de radio de Monterrey, que ya da por hecho su participación, aunque aún no hay información oficial por parte del comité organizador.

Las reacciones de los mexicanos ante la posible presentación de Xavi en el Mundial 2026

La publicación de la estación de radio de la posible presentación de Xavi en la inauguración del Mundial 2026 no dejó nada contentos a casi todos los mexicanos, quienes mostraron su molestia en los comentarios, ya que consideraron que hay mejores artistas.

Reacciones contra Xavi
En la red social de Facebook se puede leer lo siguiente: “Qué vergüenza de música, si es que así se le puede llamar”, Qué pena da México, teniendo gente que sí tiene talento y sí canta, no como estas aberraciones”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Xavi, el artista que posiblemente inaugure el Mundial 2026?

Xavi es un cantautor mexicano de corridos tumbados de 21 años que saltó a la fama a nivel mundial con las canciones “La Víctima” y “La Diabla”. En Spotify tiene más de 18 millones de oyentes mensuales y es uno de los artistas mexicanos más recocidos actualmente.

Más allá del futbol
