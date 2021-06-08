Los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa | FOTOS

Conoce quiénes son los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa. Los futbolistas con más goles en este torneo continental, que junta a los mejores países de Europa.

Máximos goleadores de la Eurocopa

1. Michel Platini: 9 goles

Todos fueron durante la Eurocopa de 1984.

2. Cristiano Ronaldo: 9 goles

Marcados en las ediciones 2004, 2008, 2012 y 2016.

3. Alan Shearer: 7 goles

Anotó en las ediciones 1996, 2000.

4. Antoine Griezmann: 6 goles

Todos en la edición 2016 y buscará más en 2021.

5. Ruud van Nistelrooy: 6 goles

Participó en 2004 y 2008.

6. Patrick Kluivert: 6 goles

En las ediciones 1996 y 2000.

7. Wayne Rooney: 6 goles

Los anotó en las ediciones 2004, 2012, 2016.

8. Thierry Henry: 6 goles

Durante tres ediciones 2000, 2004, 2008.

9. Zlatan Ibrahimovic: 6 goles

Marcó en tres ediciones 2004, 2008, 2012.

10. Nuno Gomes: 6 goles

Durante tres torneos, 2000, 2004, 2008.

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