Los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa | FOTOS

Conoce quiénes son los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa. Los futbolistas con más goles en este torneo continental, que junta a los mejores países de Europa.

Máximos goleadores de la Eurocopa

1. Michel Platini: 9 goles
Todos fueron durante la Eurocopa de 1984.
2. Cristiano Ronaldo: 9 goles
Marcados en las ediciones 2004, 2008, 2012 y 2016.
3. Alan Shearer: 7 goles
Anotó en las ediciones 1996, 2000.
4. Antoine Griezmann: 6 goles
Todos en la edición 2016 y buscará más en 2021.
5. Ruud van Nistelrooy: 6 goles
Participó en 2004 y 2008.
6. Patrick Kluivert: 6 goles
En las ediciones 1996 y 2000.
7. Wayne Rooney: 6 goles
Los anotó en las ediciones 2004, 2012, 2016.
8. Thierry Henry: 6 goles
Durante tres ediciones 2000, 2004, 2008.
9. Zlatan Ibrahimovic: 6 goles
Marcó en tres ediciones 2004, 2008, 2012.
10. Nuno Gomes: 6 goles
Durante tres torneos, 2000, 2004, 2008.

Más de la Eurocopa: Los 10 países que han ganado la Eurocopa | FOTOS