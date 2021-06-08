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Los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa | FOTOS
Antes de que comienza la Eurocopa 2020 este 2021, conoce quiénes son los 10 máximos goleadores en la historia de este torneo continental de naciones.
Conoce quiénes son los 10 máximos goleadores en la historia de la Eurocopa. Los futbolistas con más goles en este torneo continental, que junta a los mejores países de Europa.
Máximos goleadores de la Eurocopa
1. Michel Platini: 9 goles
Todos fueron durante la Eurocopa de 1984.
2. Cristiano Ronaldo: 9 goles
Marcados en las ediciones 2004, 2008, 2012 y 2016.
3. Alan Shearer: 7 goles
Anotó en las ediciones 1996, 2000.
4. Antoine Griezmann: 6 goles
Todos en la edición 2016 y buscará más en 2021.
5. Ruud van Nistelrooy: 6 goles
Participó en 2004 y 2008.
6. Patrick Kluivert: 6 goles
En las ediciones 1996 y 2000.
7. Wayne Rooney: 6 goles
Los anotó en las ediciones 2004, 2012, 2016.
8. Thierry Henry: 6 goles
Durante tres ediciones 2000, 2004, 2008.
9. Zlatan Ibrahimovic: 6 goles
Marcó en tres ediciones 2004, 2008, 2012.
10. Nuno Gomes: 6 goles
Durante tres torneos, 2000, 2004, 2008.
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