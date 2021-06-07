Los 10 países que han ganado la Eurocopa | FOTOS

Conoce cuáles han sido todos los países que han ganado la Eurocopa, uno de los torneos más importantes del futbol y la competencia de naciones en Europa, a nivel selección. ¿Conocías a todos?

Los países que han ganado la Eurocopa

1. Alemania: 3 (1972, 1980, 1996)

2. España: 3 (1964, 2008, 2012)

3. Francia: 2 (1984, 2000)

4. Unión Soviética: 1 (1960)

5. Italia: 1 (1968)

6. República Checa: 1 (1976)

7. Portugal: 1 (2016)

8. Países Bajos: 1 (1988)

9. Dinamarca: 1 (1992)

10. Grecia: 1 (2004)

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