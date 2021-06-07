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Los 10 países que han ganado la Eurocopa | FOTOS
Conoce cuáles son todos los países que han ganado la Eurocopa en su historia, uno de los torneos más importantes del futbol. ¿Qué país se coronará este 2021?
Conoce cuáles han sido todos los países que han ganado la Eurocopa, uno de los torneos más importantes del futbol y la competencia de naciones en Europa, a nivel selección. ¿Conocías a todos?
Los países que han ganado la Eurocopa
1. Alemania: 3 (1972, 1980, 1996)
2. España: 3 (1964, 2008, 2012)
3. Francia: 2 (1984, 2000)
4. Unión Soviética: 1 (1960)
5. Italia: 1 (1968)
6. República Checa: 1 (1976)
7. Portugal: 1 (2016)
8. Países Bajos: 1 (1988)
9. Dinamarca: 1 (1992)
10. Grecia: 1 (2004)
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