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Fútbol

Balance histórico entre Italia e Inglaterra

La final de la Euro 2020 será entre dos grandes potencias, Italia e Inglaterra buscarán hacer historia este domingo en el estadio de Wembley.

Balón de la Eurocopa
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Italia e Inglaterra se medirán en la final de la Euro 2020 en el mítico estadio de Wembley. Repasamos el balance histórico entre estas dos grandes potencias del futbol mundial. A lo largo de los años hubo poca diferencia entre ambas selecciones, Italia ha ganado diez de sus 27 encuentros, frente a los ocho de Inglaterra, aunque esta última ha conseguido 33 goles, dos más que los azzurri.

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Inglaterra será el país número 13 que inscribe su nombre en una final en la historia de la Euro y la primera que llega a esta instancia como debutante desde 2004, cuando lo hicieron Grecia y Portugal.

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Por el lado de los italianos, tras la eliminación para el Mundial de Rusia 2018 y con la llegada a la dirección técnica Roberto Mancini las cosas empezaron a tomar el rumbo deseado, ya que bajo la conducción de su nuevo entrenador, el balompié italiano tuvo un renacimiento que registra una marca de 33 partidos sin perder.

Los locales se llevaron su serie en la fase de grupos tras triunfos sobre Croacia y República Checa y un empate con Escocia, para luego dejar en el camino a Alemania, Ucrania y Dinamarca; mientras que Italia barrió a Turquía, Suiza y Gales en la primera etapa, y después eliminó a Austria, Bélgica y España.

El último partido entre ambas selecciones dio como resultado una victoria de Italia por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 2014. Será la cuarta final para Italia que solo ganó la de 1968 a Yugoslavia, perdiendo en el 2000 ante Francia y en el 2012 con España. Mientras que para El Equipo de la Rosa será su primera vez.

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Inglaterra sin duda será el seleccionado que tendrá más obligaciones para proponer, ya que en las tribunas tendrá como jugador número 12 el aliento de sus seguidores, además del leve favoritismo que le dan las casas de apuestas.

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