Italia vs Inglaterra: ¿Cuándo se juega la final de la Eurocopa?

El estadio de Wembley, ubicado en Londres, será el escenario donde se cerrará la Eurocopa 2020. Italia jugará ante Inglaterra el próximo domingo 11 de julio desde las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Dos de los mejores equipos defensivos que tuvo el torneo, frente a frente.

Inglaterra se convirtió en el segundo clasificado a la final, luego de ganarle a la Selección de Dinamarca en un partido que se definió hasta los tiempos extra pero que se terminó llevando el equipo de Gareth Southgate. Por su parte Italia, bajo la conducción de Roberto Mancini, superó a España en un vibrante partido que se definió por penaltis.

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Pese a que Inglaterra será local físicamente, de forma administrativa el que interpretará ese papel será Italia. Habrá qué esperar cual de las dos localías termina pesando más para quedarse con el título de la Eurocopa.

Inglaterra buscará obtener apenas su primera Eurocopa. Parece algo increíble que el país que vio nacer el futbol, aún no haya podido ganar uno de estos certámenes. Algo que según los aficionados ingleses es la deuda pendiente de su Selección.

Por su parte Italia cuenta sólo con una Eurocopa en sus vitrinas, obtenida cuando jugó de local. Aunque a diferencia de Inglaterra llegó a jugar tres finales más. En 1968 donde ganó su primer y único título, en el 2000 donde perdió ante Francia y finalmente en 2012, cayendo esta vez ante España.

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La Eurocopa se disputa desde 1960 y el trofeo que obtiene el equipo vencedor tiene el nombre de Henri Delaunay, en honor al primer secretario general de la UEFA y quien fue mentor de este torneo que enfrenta a las selecciones de Europa.